الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي القادمة ضد حرس الحدود والقنوات الناقلة

السبت، 22 فبراير 2025 - 21:47

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - مروان عطية

يستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الـ 16 في الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع الزمالك في الدربي بهدف لكل فريق.

وسجل أشرف بنشرقي الهدف الأول للأهلي، بينما تعادل محمود بنتايك للزمالك.

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ويتصدر الأهلي مؤقتا برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، بفارق الأهداف المسجلة عن بيراميدز الذي يلاقي طلائع الجيش غدا الأحد في الجولة الحالية.

ويحتل حرس الحدود المركز السادس برصيد 22 نقطة.

ويلعب الأهلي آخر مباراتين في الدور الأول، أمام حرس الحدود يوم 26 فبراير ثم أمام طلائع الجيش يوم 5 مارس.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 26 فبراير.

وتُلعب على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وتنطلق المباراة في الرابعة عصرا.

وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

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