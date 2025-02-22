الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك القادمة ضد زد والقنوات الناقلة

مؤتمر كولر - عن سبب غياب معلول وعدم الفوز على الزمالك بـ 5 أهداف

مؤتمر بيسيرو: لعبنا بطريقة جديدة ونحتاج الوقت للاعتياد عليها.. وأتقبل الأخطاء ولكن

الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي القادمة ضد حرس الحدود والقنوات الناقلة

سجل وفاز بجائزة رجل المباراة.. ماذا قدم بنتايك مع الزمالك أمام الأهلي

المباراة الأولى له.. ماذا قدم مصدق مع الزمالك أمام الأهلي

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