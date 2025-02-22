الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك القادمة ضد زد والقنوات الناقلة
السبت، 22 فبراير 2025 - 21:37
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك لمواجهة زد ضمن منافسات الجولة الـ 16 في الدوري المصري الممتاز.
وتعادل الزمالك مع الأهلي في الدربي بهدف لكل فريق.
وسجل أشرف بنشرقي الهدف الأول للأهلي، بينما تعادل محمود بنتايك للزمالك.
ويحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة.
بينما يحتل زد المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.
ويختتم الزمالك منافسات المرحلة الحالية من الدوري بملاقاة زد يوم 27 فبراير ثم إنبي يوم 4 مارس.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الخميس 27 فبراير.
وتُلعب على استاد القاهرة.
وتنطلق المباراة في السابعة مساء.
وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.
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