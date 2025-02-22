سجل وفاز بجائزة رجل المباراة.. ماذا قدم بنتايك مع الزمالك أمام الأهلي

سجل محمود بنتايك هدفا خطف به الزمالك التعادل أمام الأهلي في الجولة 13 من الدوري المصري.

وسجل الظهير المغربي هدف فريقه في الدقيقة 84 بعد سلسلة تمريرات للقلعة البيضاء انتهت بعرضية أرضية من عمر جابر قابلها بنتايك بتسديدة في مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي، مسجلا أول أهدافه مع الزمالك.

المغربي قدّم أداءً رائعا في السيطرة على جبهته اليسرى خلال أحداث اللقاء ففاز بجائزة رجل المباراة لأول مرة هذا الموسم.

فماذا قدم بنتايك خلال القمة؟

دقائق: 90

أهداف: 1

فوز بصراعات ثنائية: 5 من 7

فوز بصراعات هوائية: 2 من 3

حصول على أخطاء: 2

لمس الكرة: 57

تمريرات صحيحة: 21 من 35 (60%)

تمريرات طولية: 0 من 3

تسديدات: 1

مراوغات صحيحة: 1 من 2

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التعادل هو الثالث على التوالي في القمة بجميع المسابقات، حيث حسم الزمالك السوبر الإفريقي بركلات الترجيح، وفاز الأهلي بنهائي السوبر المصري بنفس الطريقة.

تعادل لم يخدم سوى بيراميدز، حيث يتصدر الأهلي مؤقتا برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، بفارق الأهداف المسجلة عن بيراميدز الذي يلاقي طلائع الجيش غدا الأحد في الجولة الحالية.

أما الزمالك فيحتل المركز الثالث برصديد 28 نقطة.