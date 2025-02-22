المباراة الأولى له.. ماذا قدم مصدق مع الزمالك أمام الأهلي

السبت، 22 فبراير 2025 - 21:32

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي - صلاح الدين مصدق - الزمالك

شارك المغربي صلاح الدين مصدق لاعب الزمالك للمرة الأولى مع فريقه وذلك ضد الأهلي.

وانضم مصدق للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقرر جوزيه بيسيرو مدرب القلعة البيضاء الدفع بمصدق ضد الأهلي في أول مباراة له وذلك بعد اعتماده على اللعب بخطة 3-4-3.

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وتعادل الزمالك مع الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري.

ماذا قدم مصدق أمام الأهلي؟

لعب: 90 دقيقة

استخلاص: 3

غلق للتسديدات: 1

لمس الكرة: 50 لمسة

الفوز بالثنائيات الأرضية: 2 من 4

الفوز بالثنائيات الهوائية: 2 من 2

لم تتم مراوغته

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