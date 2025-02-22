المباراة الأولى له.. ماذا قدم مصدق مع الزمالك أمام الأهلي
السبت، 22 فبراير 2025 - 21:32
كتب : FilGoal
شارك المغربي صلاح الدين مصدق لاعب الزمالك للمرة الأولى مع فريقه وذلك ضد الأهلي.
صلاح الدين مصدق
النادي : الزمالك
وانضم مصدق للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وقرر جوزيه بيسيرو مدرب القلعة البيضاء الدفع بمصدق ضد الأهلي في أول مباراة له وذلك بعد اعتماده على اللعب بخطة 3-4-3.
وتعادل الزمالك مع الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري.
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ماذا قدم مصدق أمام الأهلي؟
لعب: 90 دقيقة
استخلاص: 3
غلق للتسديدات: 1
لمس الكرة: 50 لمسة
الفوز بالثنائيات الأرضية: 2 من 4
الفوز بالثنائيات الهوائية: 2 من 2
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