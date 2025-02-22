هدف في أول مباراة.. ماذا قدم بنشرقي مع الأهلي ضد الزمالك

السبت، 22 فبراير 2025 - 21:18

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الأهلي - الزمالك

شارك أشرف بنشرقي لاعب الأهلي لأول مرة مع فريقه المنضم له في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ولم يلعب الجناح المغربي من قبل مع الأهلي بسبب الإصابة التي كان يعاني منها.

وتمكن بنشرقي من التسجيل ضد الزمالك بعد دخوله بـ12 دقيقة فقط.

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وتعادل الأهلي مع غريمه الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز بنشرقي الهدف في الدقيقة72 بعد عرضية أرضية من نيتس جراديشار ثم سددها المغربي الهدف.

ماذا قدم بنشرقي أمام الزمالك؟

لعب: 30 دقيقة

الأهداف: 1

تسديد على المرمى: 1

لمسات الكرة: 18 لمسة

خسارة الكرة: 4 مرات

مراوغات ناجحة: 0 من 1

تمريرات مفتاحية: 0

أشرف بنشرقي الأهلي الزمالك الدوري المصري
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