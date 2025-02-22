من القاهرة هنا المغرب.. التعادل يحكم الدربي بين الأهلي والزمالك

تعادل الزمالك مع الأهلي في الدقائق الأخيرة من عمر دربي القاهرة الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

في ظهوره الأول بقميص الأهلي والذي أتى ضد فريقه الزمالك، سجل المغربي أشرف بنشرقي هدف الفريق الأحمر.

أما هدف التعادل الأبيض فكان من نصيب مغربي آخر، هو الظهير الأيسر محمود بنتايك.

التعادل هو الثالث على التوالي في القمة بجميع المسابقات، حيث حسم الزمالك السوبر الإفريقي بركلات الترجيح، وفاز الأهلي بنهائي السوبر المصري بنفس الطريقة.

تعادل لم يخدم سوى بيراميدز، حيث يتصدر الأهلي مؤقتا برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، بفارق الأهداف المسجلة عن بيراميدز الذي يلاقي طلائع الجيش غدا الأحد في الجولة الحالية.

أما الزمالك فيحتل المركز الثالث برصديد 28 نقطة.

تشكيل الفريقين

العارضة تحكم

أولى المحاولات في المباراة أتت بتسديدة من أحمد رضا لاعب وسط الأهلي من خارج منطقة الجزاء، ولكنها مرت دون خطورة إلى جوار القائم الأيمن للمرمى.

وفي الدقيقة 17 أتت أخطر فرص الشوط الأول بتسديدة من إمام عاشور ارتدت من العارضة.

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وحاول عاشور مجددا في الدقيقة 19 ولكن مرت تسديدته فوق العارضة.

وفي الدقيقة 29 أرسل عبد الله السعيد ركنية خطيرة للزمالك، ولكن أبعدها محمد الشناوي بقبضة يده.

ومن ركنية نفذها أحمد سيد زيزو هذه المرة، سدد حسام عبد المجيد رأسية في الدقيقة 44 ولكن تصدى لها الشناوي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الكلمة الأخيرة للمغاربة

حاول الزمالك مع انطلاق الشوط الثاني بركلة حرة أرسلها السعيد ليسدد نبيل عماد بالرأس في الدقيقة 48، ولكن تصدى لها الشناوي.

وحاول إمام عاشور على الجانب الآخر بتسديدة على حدود المنطقة لتصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 61 حل أشرف بنشرقي في ظهوره الأول بقميص الأهلي بدلا من محمد عبد الله.

وسجل بنشرقي الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 72 برأسية بعد عرضية من نيتس جراديشار.

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هدف يحمل رقم 100 في مسيرة بنشرقي مع الأندية ومنتخب المغرب في مسيرته الاحترافية.

وبات المغربي تاسع لاعب يسجل للقطبين في الدربي بعد عبد الكريم صقر ولبيب محمود ومصطفى كامل طه وجمال عبد الحميد ومحمود المنعم "كهربا" وأحمد حسن وحسام حسن وإمام عاشور.

وبذلك فهو أول لاعب أجنبي يسجل بقميص الفريقين في دربي القاهرة.

وسبق لبنشرقي أن هز شباك الأهلي مرتين في موسم 2021-22 في الدورين الأول والثاني.

وحل ناصر منسي ومصطفى شلبي بدلا من سيف الدين الجزيري ونبيل عماد في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 77 سدد إمام عاشور لتصطدم الكرة بالدفاع وتصل إلى محمد عواد.

بينما حاول الزمالك سريعا بعرضية وصلت إلى زيزو ليسدد بالرأس بين يدي الشناوي.

وسدد مروان عطية في الدقيقة التالية ولكن تصدى لها محمد عواد.

وأخيرا أتى التعادل بهجمة متعددة التمريرات للزمالك في الدقيقة 84، أنهاها عمر جابر بعرضية أرضية ليسددها بنتايك في مرمى الشناوي.

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الهدف هو الأول لبنتايك بقميص الزمالك.

وفي الدقيقة 85 حل وسام أبو علي وكريم الدبيس بدلا من نيتس جراديشار وحسين الشحات.

وحاول أبو علي من ركلة حرة، ولكن تصدى لها عواد في الدقيقة 88.

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ويلعب الأهلي آخر مباراتين في الدور الأول، أمام حرس الحدود يوم 26 فبراير ثم أمام طلائع الجيش يوم 5 مارس.

بينما يختتم الزمالك منافسات المرحلة الحالية بملاقاة زد يوم 27 فبراير ثم إنبي يوم 4 مارس.