الهدف الأول له مع الأبيض.. بنتايك يسجل لـ الزمالك في الأهلي
السبت، 22 فبراير 2025 - 20:56
كتب : FilGoal
دخل محمود بنتايك لاعب الزمالك قائمة مسجلي فريقه في الأهلي.
ويلاقي الزمالك غريمه الأهلي في المباراة التي تجمعهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري.
وسجل الظهير المغربي هدف فريقه في الدقيقة 84 بعد سلسلة تمريرات للقلعة البيضاء انتهت بعرضية أرضية من عمر جابر قابلها بنتايك بتسديدة في مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.
وبذلك يكون بنتايك قد سجل أول هدف له في مسيرته مع الزمالك.
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وكان أشرف بنشرقي لاعب الأهلي قد سجل هدف للقلعة الحمراء في 72 بعد عرضية أرضية من نيتس جراديشار ثم سددها المغربي وأسكنها الشباك.
وبالتالي يكون من سجل للزمالك والأهلي من المغرب.
ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بينما يأتي الأهلي في الوصافة بـ32 نقطة.
ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة.
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