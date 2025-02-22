الـ 100 والأجنبي الأول.. أشرف بنشرقي يهز شباك الزمالك بأول أهدافه مع الأهلي

السبت، 22 فبراير 2025 - 20:50

كتب : إسلام أحمد

أشرف بنشرقي - الأهلي - الزمالك

افتتح المغربي أشرف بنشرقي أهداف القمة 129 بين الأهلي والزمالك لحساب الجولة 15 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في لقاء بدأ في السابعة مساءً.

وشارك بنشرقي لأول مرة مع الأهلي منذ انضمامه بدلا محمد عبد الله في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 72 أرسل نيتس جراديشار عرضية متقنة من الجهة اليمنى أودعها بنشرقي في الشباك برأسية.

هدف يحمل رقم 100 في مسيرة بنشرقي مع الأندية ومنتخب المغرب في مسيرته الاحترافية.

وبات المغربي تاسع لاعب يسجل للقطبين في الدربي بعد عبد الكريم صقر ولبيب محمود ومصطفى كامل طه وجمال عبد الحميد ومحمود المنعم "كهربا" وأحمد حسن وحسام حسن وإمام عاشور.

وبذلك فهو أول لاعب أجنبي يسجل بقميص الفريقين في دربي القاهرة.

وسبق لبنشرقي أن هز شباك الأهلي مرتين في موسم 2021-22 في الدورين الأول والثاني.

الأهلي الدوري المصري الزمالك أشرف بنشرقي
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