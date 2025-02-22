الأولى منذ 15 مباراة.. أرسنال يسقط أمام وست هام وليفربول المستفيد

السبت، 22 فبراير 2025 - 19:17

كتب : FilGoal

جارود بوين

سقط أرسنال أمام منافسه وست هام بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل جارود بوين هداف المباراة الوحيد.

وأصبح وست هام أول فريق يفوز على أرسنال على ملعبه في بطولة الدوري.

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وكسر وست هام سلسلة 15 مباراة لأرسنال دون هزيمة في الدوري.

وتعود الهزيمة الأخيرة لأرسنال قبل وست هام ضد نيوكاسل في الجولة العاشرة من الدوري.

وتعرض مايلس لويس سكيلي لاعب أرسنال الطرد بشكل مباشر بعد دخوله كبديل في الدقيقة 56 بدلا من ريكاردو كالافيوري.

وحصل لويس سكيلي على الطرد في الدقيقة 73 بعد تدخله على محمد قدوس ومنعه من انفراد.

وأحرز بوين الهدف في الدقيقة 44 من رأسية عقب عرضية من أرون وان بيساكا.

ويعتبر ليفربول المستفيد من خسارة أرسنال لتوسيع الفارق بينهما في جدول الترتيب.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 53 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد وست هام للنقطة 30 في المركز الـ16.

أرسنال الدوري الإنجليزي وست هام بوين مايلس لويس سكيلي
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