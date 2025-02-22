تشكيل كلاسيكو السعودية – بنزيمة يقود هجوم اتحاد جدة.. وسافيتش في وسط الهلال

أعلن لوران بلان المدير الفني لـ اتحاد جدة تشكيل فريقه الأساسي ضد الهلال في كلاسيكو السعودية.

ويلاقي اتحاد جدة غريمه اتحاد جدة في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويقود كريم بنزيمة هجوم اتحاد جدة.

وعلى الجانب الآخر يتواجد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في وسط الهلال.

وجاء التشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: سعد الموسى – دانيلو بيريرا – حسن كادش – مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو – نجولو كانتي – حسام عوار

خط الهجوم: موسى ديابي – كريم بنزيمة - ستيفن بيرخفايان

وعلى الجانب الآخر أعلن جورج جيسوس تشكيل فريقه.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز – ناصر الدوسري – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري – ماركوس ليوناردو – مالكوم

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة.

بينما يأتي الهلال في الوصافة بـ48 نقطة.