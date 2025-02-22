فان دايك: لا يمكنني الإفصاح عن المحادثات مع النادي بشأن تجديد عقدي

السبت، 22 فبراير 2025 - 18:42

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك

رفض فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الكشف عن المحادثات مع ناديه بشأن تجديد عقده.

وينتهي تعاقد فان دايك مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق بشكل مجاني على أن ينتقل له نهاية الموسم.

وقال قائد ليفربول عبر سكاي سبورتس: "لا يمكنني الإفصاح عن المحادثات مع النادي بشأن تجديد العقد، لكن لا يمكنني إلا أن أقول إنني ملتزم تماما مع ليفربول".

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وأتم "أحب الجماهير، دعونا نرى ما يحمله المستقبل، طالما أن هادئ، أعتقد أن بقية العالم يمكن أن يظل هادئا".

ولم يفرق رده كثيرا الآن عما سبق.

وقال فان دايك في وقت سابق لشبكة سكاي سبورتس: "لا يوجد تطور بشأن تجديد عقدي، لكنني هادئ، كما قلت في السابق سنرى ما سيحدث في المسنقبل".

ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن بين فان دايك وإدارة ليفربول لتجديد العقد.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة.

فيرجيل فان دايك ليفربول الدوري الإنجليزي
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