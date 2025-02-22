انتهت القمة 129 - الأهلي (1)-(1) الزمالك.. تعادل

السبت، 22 فبراير 2025 - 18:38

كتب : FilGoal

محمود بنتايك - الزمالك - الأهلي - أحمد رضا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

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ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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انتهت

ق 86: تغييران للأهلي

ق 84: جووول التعااادل بعد عرضية عمر جابر، بنتايك يهز الشباك

ق 77: تسديدة مروان عطية سهلة في يد عواد

ق 76: عرضية ورأسية زيزو والشناوي يتصدى

ق 74: مشاركة ناصر منسي ومصطفى شلبي بدلا من نبيل عماد وسيف الجزيري

ق 72: جووول أشرف بنشرقي يسجل بعد عرضية جراديشار

ق 61: أول تغيير في اللقاء بمشاركة بنشرقي بدلا من محمد عبد الله

ق 60: بطاقة صفراء للونش بعد تدخل بالمرفق على جراديشار

ق 49: بطاقة صفراء لجراديشار بعد تدخل متهور على رأس شحاتة

ق 48: محمد الشناوي يتألق في التصدي لرأسية نبيل عماد بعد ركلة ثابتة نفذها زيزو

ق 47: بطاقة صفراء لأشرف داري بعد عرقلة بنتايك الذي حاول التوغل من الجهة اليسرى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: بطاقة صفراء أولى لنبيل عماد بسبب تدخل قوي على أحمد رضا

ق 21: عرضية محمد عبد الله تمر من الجميع وتتهادى بجوار القائم الأيمن

ق 18: توغل فردي من إمام صوب مدافعي الزمالك ويطلق تسديدة تعلو العارضة دون خطورة

ق 17: العارضة تمنع الأول من تصويبة قوية من إمام عاشور

ق 10: أول تصويبة في اللقاء من أحمد رضا مرت ضعيفة بجوار القائم الأيمن لعواد

بداية اللقاء

الدوري المصري الزمالك الأهلي القمة 129
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