الثاني تواليا في خالد بشارة.. الجونة يتفوق على سيراميكا بثنائية

السبت، 22 فبراير 2025 - 18:20

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق الجونة انتصاره الثاني على التوالي على ملعبه خالد بشارة بنتيجة 2-0 في الجولة 15 من الدوري المصري وتلك المرة على سيراميكا كليوباترا.

سجل ثنائية الجونة كل من أحمد مجدي "كهربا" وصامويل أوجو.

ويعد ذلك ثاني انتصار للجونة على سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

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ويحتل سيراميكا المركز السابع ودون فوز في آخر 5 جولات برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الجونة المركز الـ 15 برصيد 13 نقطة.

التشكيل

عاد أحمد قندوسي لوسط سيراميكا كليوباترا بعد نهاية إيقافه.

فيما قاد صامويل أوجو هجوم الجونة.

وصف المباراة

احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 25 بعد العودة لتقنية الفيديو سجلها أحمد مجدي "كهربا" على يسار محمد بسام متقدما في الدقيقة 27.

وكاد صامويل أوجو أن يسجل هدف مضاعفة النتيجة برأسية ارتطمت بالعارضة بعد عرضية فيفور أكيم في الدقيقة 43.

وسجل محمود زلاكة هدفا في الدقيقة 45+3 لصالح سيراميكا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل، وأيدت تقنية الفيديو القرار.

وتوالت الفرص المهدرة للاعبي سيراميكا وفي الدقيقة 63 ضاعت فرصة على 3مرات من لاعبي الضيوف.

تألق محمد علاء حارس الضيوف في التصدي لركنية نفذها إسلام عيسى مباشرة صوب المرمى في الدقيقة 81.

واستغل صامويل أوجو تسديدة ارتدت من يد الحارس وأودع الكرة في الشباك معززا التقدم بنتيجة 2-0 في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض.

الجونة سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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