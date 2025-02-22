دربي سلبي.. المصري يتعادل مع الإسماعيلي بدون أهداف

تعادل المصري مع الإسماعيلي بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

طرفا الدربي لم يحققا الفوز في عدة مباريات متتالية، إذ فشل المصري في الفوز آخر 3 مباريات، بينما فشل الإسماعيلي في الفوز لمدة 6 مباريات متتالية.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة 24 في المركز الخامس، كما ارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة13 في المركز 16.

التشكيل

بدأ المصري بثنائي هجومي مكون من صلاح محسن وجون إيبوكا، بينما لعب عبد الله السعيد ومحمد زيدان في تشكيل الإسماعيلي.

مروان حمدي يقود هجوم الدراويش🟡 تشكيل الإسماعيلي في مواجهة المصري بالدوري المصري📋 pic.twitter.com/DL7aX3nilZ — FilGoal (@FilGoal) February 22, 2025

أحداث المباراة

سيطر المصري على مجريات المباراة من البداية وأنقذ محمد عمار فرصة هدف محقق في الدقيقة العاشرة ومنع صلاح محسن من التسجيل.

وتصدى كمال السيد لانفراد من عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 20.

وأهدر مروان حمدي فرصة هدف التقدم للإسماعيلي في الدقيقة 31.

في الشوط الثاني استمرت سيطرة المصري ولكن دون فرص خطيرة على المرمى.

وطالب المصري باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 70 ولكن الحكم احتسب وضعية تسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وشهدت الدقيقة 82 طرد باهر المحمدي لاعب المصري بعد تدخل قوي على محمد خطاري.

وكاد نادر فرج أن يسجل للإسماعيلي في الدقيقة 92 بعد انطلاقة رائعة ولكن كرته جاءت بجوار المرمى.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة ضد سموحة، بينما سيلتقي الإسماعيلي مع فاركو.