دربي سلبي.. المصري يتعادل مع الإسماعيلي بدون أهداف

السبت، 22 فبراير 2025 - 18:13

كتب : FilGoal

المصري ضد الإسماعيلي

تعادل المصري مع الإسماعيلي بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

طرفا الدربي لم يحققا الفوز في عدة مباريات متتالية، إذ فشل المصري في الفوز آخر 3 مباريات، بينما فشل الإسماعيلي في الفوز لمدة 6 مباريات متتالية.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة 24 في المركز الخامس، كما ارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة13 في المركز 16.

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التشكيل

بدأ المصري بثنائي هجومي مكون من صلاح محسن وجون إيبوكا، بينما لعب عبد الله السعيد ومحمد زيدان في تشكيل الإسماعيلي.

أحداث المباراة

سيطر المصري على مجريات المباراة من البداية وأنقذ محمد عمار فرصة هدف محقق في الدقيقة العاشرة ومنع صلاح محسن من التسجيل.

وتصدى كمال السيد لانفراد من عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 20.

وأهدر مروان حمدي فرصة هدف التقدم للإسماعيلي في الدقيقة 31.

في الشوط الثاني استمرت سيطرة المصري ولكن دون فرص خطيرة على المرمى.

وطالب المصري باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 70 ولكن الحكم احتسب وضعية تسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وشهدت الدقيقة 82 طرد باهر المحمدي لاعب المصري بعد تدخل قوي على محمد خطاري.

وكاد نادر فرج أن يسجل للإسماعيلي في الدقيقة 92 بعد انطلاقة رائعة ولكن كرته جاءت بجوار المرمى.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة ضد سموحة، بينما سيلتقي الإسماعيلي مع فاركو.

المصري الإسماعيلي دربي القناة الدوري المصري
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