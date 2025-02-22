تشكيل الزمالك - مصدق أساسي للمرة الأولى.. ومهاجمان ضد الأهلي

السبت، 22 فبراير 2025 - 18:08

كتب : FilGoal

الأهلي - صلاح الدين مصدق

أعلن جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ الزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد غريمه الأهلي.

ويواجه الزمالك خصمه الأهلي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويلعب المغربي صلاح الدين مصدق للمرة الأولى مع الزمالك منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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ويدفع بيسيرو بثلاثي دفاعي مثلما أنهى مباراة بتروجت الماضية.

ويتواجد مهاجمان في خط الهجوم.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" -صلاح الدين مصدق.

خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد– محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمود بنتايك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحي وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وأحمد الجفالي ومصطفى شلبي وناصر منسي وحسام أشرف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

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