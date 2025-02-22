تشكيل الأهلي - رباعي أساسي لأول مرة في القمة ضد الزمالك.. وبنشرقي على الدكة

السبت، 22 فبراير 2025 - 18:05

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - مروان عطية

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في قمة الجولة 15 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في السابعة مساءً.

ويجلس على مقاعد البدلاء أشرف بنشرقي في ظهوره الأول مع الأهلي منذ انضمامه وتعافيه من الإصابة.

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ويبدأ أشرف داري في قلب الدفاع رفقة رامي ربيعة، فيما يتواجد أحمد رضا في خط الوسط رفقة مروان عطية وإمام عاشور.

ويتواجد محمد عبد الله في الهجوم رفقة نيتس جراديشار وحسين الشحات.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – رامي ربيعة – أشرف داري – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: مروان عطية – أحمد رضا - إمام عاشور

الهجوم: محمد عبد الله – نيتس جراديشار – حسين الشحات

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير - عمرو السولية - كريم وليد - عمر الساعي - مصطفى العش - محمد هاني - كريم الدبيس - وسام أبو علي - أشرف بنشرقي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

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