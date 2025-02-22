أموريم: علينا أن ننجو الموسم الحالي.. ولا أعرف كيف أجعل الأداء ثابتا

شدد روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن على فريقه البقاء على قيد الحياة الموسم الحالي وثم التفكير في المستقبل.

وفلت مانشستر يونايتد من تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي له في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما تعادل خارج ملعبه مع إيفرتون بهدفين لكل فريق.

وقال المدرب البرتغالي لشبكة TNT Sport: "ركلة جزاء إيفرتون؟ أعتقد أنها كانت لمسة لا ترتقي لاحتسابها ركلة جزاء، الحكم كان على حق".

وأضاف "نحن بحاجة إلى الفوز، أسوأ ما في الأمر هو أننا نفقد الكرة دون ضغط ولا نتمتع بالشراسة".

وأكمل "حل مشاكلنا يكمن في التدريب، علينا أن نستمر في فعل الشيء نفسه وهو صنع الفرص، لذا واجهنا صعوبة في تسجيل الأهداف".

وواصل "لا أعرف كيف يمكنني جعل أداء الفريق ثابتا، نحتاج إلى التركيز يوم بعد يوم".

وأنهى حديثه قائلا: "علينا أن ننجو ونبقى على قيد الحياة هذا الموسم وبعد ذلك يمكننا التفكير في المستقبل، لا أريد أن أذكر السلبيات فقط، كنا قريبين من الفوز ضد إيفرتون".

وتعادل مانشستر مع إيفرتون في ملعب جوديسون بارك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، ليصل إلى النقطة 30 في المركز الـ15 بجدول الترتيب.

بينما رفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 31 في المركز الـ12.

وكان مانشستر يونايتد قريبا من الخسارة في الكثير من أوقات المباراة لكنه نجح في التعادل والعودة من التأخر بهدفين.

وذلك بعدما خسر آخر مباراتين أمام توتنام هوتسبير وكريستال بالاس.