كرة سلة - قبل لقاء كوت ديفوار.. منتخب مصر يخسر من مدغشقر في تصفيات أمم إفريقيا

السبت، 22 فبراير 2025 - 17:29

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة سلة

خسر منتخب مصر لكرة السلة بنتيجة 82-80 من مدغشقر في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وخسر منتخب مصر اللقاء في الثواني الأخيرة بفارق نقطتين بعدما تعادلا بنتيجة 80-80.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التي تضم منتخبات كوت ديفوار ومدغشقر وإفريقيا الوسطى.

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وأصبح منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط بالتساوي مع كوت ديفوار من 3 انتصارات وخسارتين.

وكان الدور الأول قد أقيم في مصر العام الماضي.

ويتأهل أول 3 منتخبات من المجموعة إلى منافسات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في أنجولا أغسطس المقبل، وحسم منتخب مصر تأهله بالفعل، ويتبقى الترتيب.

ويختتم المنتخب مبارياته بمواجهة كوت ديفوار الساعة السادسة مساء الأحد.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

إيهاب أمين – أحمد عادل – ميدو طه – يوسف شحاتة – مهاب ياسر – عمرو زهران – يوسف شوشة – عمر الشيخ – خالد عبد الناصر – أنس أسامة – مصطفى كيجو – عمر طارق.

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