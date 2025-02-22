اسكواش - خماسي مصري في نصف نهائي بطولة تكساس المفتوحة

تأهل خماسي مصري لنصف نهائي بطولة تكساس المفتوحة للاسكواش 2025 رجال وسيدات.

وتقام البطولة بمشاركة المصنفين الأوائل على مستوى الرجال والسيدات بإجمالي جوائز 220 ألف دولار.

وتستضيف مدينة هيوستون الأمريكية منافسات بطولة تكساس خلال الفترة من 18 إلى 23 فبراير الجاري.

رجال

تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة لنصف النهائي بالفوز على الماليزي إيان يوو نج بنتيجة 3-0 في مباراة استمرت 38 دقيقة بنتائج أشواط: 11-6 و11-7 و11-8.

وتفوق مصطفى عسل على علي أبو العينين بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت ساعة ونصف، وجاءت نتائج الأشواط: 9-11 و11-9 و11-9 و5-11 و11-7.

Result: Cotidie Texas Open 2025 men's QF 🇪🇬 [2] @mostafasal_ beats Aly Abou Eleinen 🇪🇬 3-2: 9-11, 11-9, 11-9, 5-11, 11-7 (91m) Match report 👉 https://t.co/OjqCDkkLow#TexasOpen pic.twitter.com/HBsF55dRbi — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) February 22, 2025

ووصل الإنجليزي مراون الشوربجي للمربع الذهبي بالفوز على الويلزي جويل ماكين بنتيجة 3-2، وحسم الفرنسي فيكتور كورين تأهله بالفوز على مواطنه جريجوري مارش بنتيجة 3-1.

سيدات

تأهلت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة للمربع الذهبي بالفوز على فريدة محمد بنتيجة 3-0 في مباراة استمرت 29 دقيقة بنتائج أشواط 11-3 و11-7 و11-6.

وفي مباراة مصرية خالصة أيضا انتصرت نور الشربيني على روان العربي بنتيجة 3-0 في مباراة انتهت بعد مرور 36 دقيقة بنتائج أشواط 12-10 و11-5 و11-4.

وتفوقت نوران جوهر على سلمى هاني في ثالث المباريات المصرية بنتيجة 3-0 بنتائج أشواط 12-10 و14-14 و11-6 في مباراة استمرت 40 دقيقة.

وخطفت البلجيكية تيني جيليس بطاقة تأهل أخيرة للمربع الذهبي بالفوز على ندى عباس بنتيجة 3-2 في مباراة انتهت بعد مرور ساعة على انطلاقها بنتيجة 11-9 و8-11 و4-11 و11-4 و11-8.

Drama throughout the day in the Cotidie Texas Open quarter-finals 🤠 Click the link below now to read more 👇https://t.co/MHp6gaKCWA pic.twitter.com/yGhDx7aNHH — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) February 22, 2025

وستقام مباريات نصف النهائي فجر غدا الأحد وإليكم المباريات

رجال

علي فرج × الفرنسي فيكتور كورين

مصطفى عسل × الإنجليزي مروان الشوربجي

سيدات

نوران جوهر × البلجيكية تيني جيلس

هانيا الحمامي × نور الشربيني

وتعتبر بطولة تكساس من البطولات ذات الفئة الذهبية وهي ثالث أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وتوج ثنائي وادي دجلة علي فرج وهانيا الحمامي بلقب بطولة الأبطال التي اختتمت بنهاية يناير الماضي والتي تعتبر من فئة البلاتينوم وهي ثاني أعلى فئة في بطولات الاسكواش بعد بطولة العالم.