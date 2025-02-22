دوري المحترفين - رقم 22.. عمر جمال يستقيل من تدريب الداخلية

السبت، 22 فبراير 2025 - 16:30

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

تقدم عمر جمال لاعب الاسماعيلي السابق و المدير الفني لنادي الداخلية باستقالته من تدريب الفريق عقب الهزيمة أمام ديروط.

وتعر الداخلية للهزيمة أمام ديروط بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة 23 لدوري المحترفين.

وقاد جمال الفريق عقب رحيل أمير عزمي مجاهد للانضمام لجهاز جروس في الزمالك

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وبات عمر جمال المدرب رقم 22 الذي يتقدم باستقالته في الموسم الحالي من دوري المحترفي.

وجاءت الاستقالات الفنية في الموسم الحالي كالتالي:

1- استقالة رضا العيسوي من المنصورة وتعيين أيمن المزين

2- استقالة محمد حليم من تدريب طنطا وتعيين خالد عيد

3- استقالة أحمد صلاح من تدريب لافيينا وتعيين حسين شكري

4- استقالة جمعة مشهور من الترسانة وتعيين أحمد كشري

5- استقالة أحمد عبد الرؤوف من السكة الحديد مودرن وتعيين أيمن المزين

6- استقالة أيمن المزين من المنصورة وتعيين علاء نوح

7- استقالة أحمد عبد المقصود من منتخب السويس وتعيين علاء منير

8- استقالة عيد مرازيق من تدريب الداخلية وتعيين أمير عزمي مجاهد

9- استقالة إبراهيم صلاح من تدريب بلدية المحلة وتعيين حسام عبد العال

10 - استقالة حسام عبد العال من أسوان وتعيين هيثم الفيل

11- استقالة علاء ابراهيم من ديروط وتعيين البلغاري نانكوف

12- استقالة أمير عزمي مجاهد من الداخلية وتعيين عمر جمال

13- استقالة أحمد العجوز من تدريب القناة وتعيين علاء بدير

14- علاء بدير رحل بعد مباراة مؤقته وتولى عبد الناصر محمد

15- استقالة علاء منير من تدريب منتخب السويس وتعيين أشرف خضر

16- استقالة حسين شكري من تدريب لافيينا وتعيين مصطفى عبده

17- استقالة أحمد كشري من الترسانة وتعيين أحمد عبد المقصود

18- استقالة نانكوف من ديروط وتعيين مصطفى مهنا مؤقتا

19- استقالة علاء نوح من المنصورة وتعيين ياسر عبد الواحد

20- أحمد كشري بدلا من مصطفى مهنا المؤقت

21- استقالة خالد عيد من تدريب طنطا وتعيين علاء نوح

22 - استقالة عمر جمال من تدريب الداخلية.

دوري المحترفين عمر جمال نادي الداخلية
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