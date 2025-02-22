أسيك الإيفواري بطلا للنسخة الأولى من بطولة زد الدولية للناشئين

السبت، 22 فبراير 2025 - 16:12

كتب : FilGoal

أسيك الإيفواري - بطولة زد للناشئين

حقق نادي أسيك الإيفواري لقب النسخة الأولى من بطولة زد الدولية للناشئين تحت 15 عاما.

وأقيمت البطولة في مجمع ملاعب زد بمدينة الشيخ زايد والتي استمرت من 18 وحتى 22 فبراير الجاري، بمشاركة 130 لاعبًا من 6 أندية محلية وأجنبية.

واحتل الفريق الإيفواري صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة ويليه كولمبوس كرو الأمريكي برصيد 11 نقطة ثم نادي فيسيل كوبي الياباني ثالثا برصيد 6 نقاط.

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واحتل أستون فيلا الإنجليزي المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وجاء زد بنفس الرصيد واحتل الأهلي المركز الأخير بحصد نقطتين.

وصرّح علي أبو النصر مدير تطوير كرة القدم في نادي زد: "الفرق المشاركة كانت حريصة على تقديم أداء قوي طوال مباريات البطولة وسعت للفوز وتحقيق اللقب".

وأوضح "مما انعكس على قوة المنافسات وظهر اللاعبون بمستوى بدني وفني مميز مما يحقق الهدف من البطولة وهو تطوير مستوى اللاعبين ومنحهم فرصة للاحتكاك مع مدارس كروية مختلفة، ومنح الفرصة لاكتشاف مواهب من الناشئين سيصبحون نجومًا في المستقبل".

وفاز سارمبي تشيك تيدياني من أسيك على جائزة أفضل حارس مرمى، ومُنحت الجائزة هذا العام تحت اسم الراحل الكابتن خالد سامي، مدرب حراس المرمى في قطاع الناشئين في البطولة.

كما حصل جميل دانجاجي من كولومبس كرو على جائزة هداف البطولة، بينما حصل اللاعب دومبيا بيما من نادي أسيك على جائزة أفضل لاعب.

وحصل فريق فيسيل كوبي على جائزة اللعب النظيف.

ويأتي تنظيم بطولة زد للبطولات الودية الدولية، في إطار استراتيجية إدارة النادي لإعداد أقوى قطاع ناشئين في مصر من خلال تنظيم بطولات عالمية يشارك فيها أندية محلية وأجنبية كبرى، لتوفير احتكاك للاعبين مع مدارس كروية مختلفة، واكتساب خبرات اللعب في المنافسات الكبرى.

كما تحرص إدارة نادي زد الرياضي، على توفير كل احتياجات الفرق المشاركة، لإبراز قدرة الرياضة المصرية على تنظيم بطولات دولية كبرى، وكذلك تنظيم جولة سياحية للفرق الأوروبية المشاركة في عدد من المناطق الأثرية بالقاهرة والجيزة، لدعم جهود الترويج للسياحة المصرية.

أسيك الإيفواري - بطولة زد للناشئين زد الأهلي
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