انتهت الدوري المصري - الجونة (2)-(0) سيراميكا كليوباترا.. انتصار أصحاب الأرض
السبت، 22 فبراير 2025 - 15:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا أمام الجونة في مسابقة الدوري الممتاز.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 86: جووول الثاااني.. صامويل أوجو يتابع تسديدة ارتدت من يد الحارس ويسجل في الشباك.
ق 63: فرصة لسيراميكا تضيع على 3 مرات عن طريق قلاوة وزلاكة وعابدين وتصل في النهاية ليد محمد علاء حارس الجونة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+3: الحكم يلغي هدفا لزلاكة بداعي التسلل، وتقنية الفيديو تؤكد القرار
ق 43: عرضية أكيم ورأسية أوجو صامويل ترتطم بعارضة سيراميكا
ق 27: جووول أحمد مجدي كهربا يتقدم للجونة من علامة الجزاء على يسار بسام
ق 25: الحكم يحتسب ركلة جزاء للجونة بعد العودة لتقنية الفيديو
بداية اللقاء
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