انتهت في الدوري - المصري (0)-(0) الإسماعيلي

السبت، 22 فبراير 2025 - 15:57

كتب : FilGoal

محمد عمار - المصري ضد الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري أمام الإسماعيلي في مسابقة الدوري الممتاز.

لمتابعة مباراة المصري أمام الإسماعيلي دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق94. هدف قاتل يضيع من الإسماعيلي بعد انطلاقة من علي الملواني.

ق82. بطااقة حمراء لباهر المحمدي لاعب المصري.

ق70. مطالبات باحتساب ركلة جزاء للمصري ولكن الحكم احتسب حالة تسلل في بداية الهجمة.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 عرضية متقنة من جون إيبوكا من الجهة اليمنى يبعدها دفاع الإسماعيلي.

ق31 مروان حمدي لاعب الإسماعيلي يهدر هدف محقق بعد تسديدة صاروخية علت المرمى بقليل

ق20 انفراد تام من عبد الرحيم دغموم لكن حارس الإسماعيلي يتألق ويتصدى لهدف محقق

ق 10 محمد عمار مدافع الإسماعيلي ينقذ فرصة هدف محقق للمصري ويمنع كرة صلاح محسن من تجاوز خط المرمى

ق9 ركلة ركنية لصالح المصري من الجهة اليسري نفذها محمد مخلوف بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع إلى ركنية.

انطلاق المباراة

الدوري المصري الإسماعيلي المصري البورسعيدي
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