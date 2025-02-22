التشكيل - قندوسي وزلاكة يقودان سيراميكا كليوباترا.. وثنائي هجومي للجونة

"يعكس رؤية مصر نحو العالمية".. حضور رئيس الوزراء ووزير الرياضة والأهلي بـ سبورتس إكسبو

بإثناء من رويز على الأداء.. محاضرة فنية للحكام بعد آخر 3 جولات

سيراميكا كليوباترا يعلن علي ماهر مديرا فنيا للفريق

خبر في الجول - رحيل أيمن الرمادي عن سيراميكا كليوباترا.. وعلي ماهر خلفا له

الأهلي: إصابة معلول قبل مواجهة الزمالك بيومين.. وموعد عودته

غزل المحلة يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين وتغريم كل لاعب 50 ألف جنيه

منافس الزمالك - ستيلينبوش: لم نكن نريد مواجهة الزمالك.. ونسبة فوزنا 30%

الهلال السوداني: لم نستقر على ملعبنا لمواجهة الأهلي حتى الآن