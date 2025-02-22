التشكيل - قندوسي وزلاكة يقودان سيراميكا كليوباترا.. وثنائي هجومي للجونة

السبت، 22 فبراير 2025 - 15:45

كتب : هاني العوضي

قندوسي - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

عاد الجزائري أحمد قندوسي للمشاركة مع سيراميكا كليوباترا بعد إنتهاء عقوبة الإيقاف.

ويقود قندوسي تشكيل سيراميكا كليوباترا في مواجهة الجونة بعد قليل ضمن الجولة 15 من المسابقة.

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - احمد عابدين - احمد القندوسي - محمود زلاكه - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - چاستيس آرثر - محمد صادق - عمرو قلاوة - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أيمن موكا - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو.

فيما جاء تشكيل الجونة بقيادة علاء عبد العال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: أحمد العش – أحمد شوشة – محمود السيد – أحمد عبد الرسول

الوسط: نور السيد – حافظ إبراهيم – محمود حسونة

الهجوم: فافور أكيم – صامويل أوجو.

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سيراميكا كليوباترا الجونة
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