التشكيل - إيبوكا يقود هجوم المصري أمام الإسماعيلي.. وعودة محمود جاد

عاد محمود جاد لحراسة مرمى المصري البورسعيدي خلال مواجهة فريقه أمام الإسماعيلي.

ويلعب المصري أمام الإسماعيلي بعد قليل من الجولة 15 من مسابقة الدوري.

ويعتمد علي ماهر مدرب المصري على مهاجمه النيجيري جون إيبوكا في قيادة هجوم فريقه.

وجا تشكيل المصري لمواجهة الإسماعيلي كالتالي

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: أحمد عيد – باهر المحمدي – محمد هاشم – حسن علي.

الوسط: محمود حمادة – محمد مخلوف – عبد الرحيم دغموم.

الهجوم: كريم بامبو - إيبوكا - صلاح محسن.

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: كمال السيد

الدفاع: عبد الكريم مصطفى – عماد حمدي – محمد عمار – حاتم سكر

الوسط: محمد عبد السميع – عبد الرحمن الدح – عبد الله السعيد

الهجوم: نادر فرج – محمد زيدان – مروان حمدي