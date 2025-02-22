قمة الدوري - الزمالك يرتدي الطاقم الأسود أمام الأهلي

السبت، 22 فبراير 2025 - 15:06

كتب : إبراهيم رمضان

الأهلي - الزمالك

قرر فريق الزمالك ارتداء الطاقم البديل له وذلك أمام الأهلي في قمة الدوري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويرتدي الزمالك الطاقم البديل ذو اللون الأسود بالكامل، بدلا من اللون الأبيض الخاص به.

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وكان الزمالك خاض آخر مباراتين أمام الأهلي باللون الأسود، الأولى في السوبر الإفريقي وفاز بها والثانية في السوبر المصري وخسرها.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

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