بيولي: أنا المسؤول الأول عن خسارة الاتفاق

حمل الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر نفسه مسؤولية خسارة فريقه أمام الاتفاق.

وخسر النصر أمام الاتفاق 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي.

وقال بيولي عقب المباراة: "كنا نستطيع الأداء بشكل أفضل، وبعض الأخطاء كلّفتنا المباراة. أول من يسأل عن هذه الأخطاء هو المدرب".

وتابع " نحن نحاول ونعمل ونجتهد لتقديم الأفضل. الأخطاء الفردية هزمتنا، ولم تكن مشكلتنا خططية أبدا".

وتغلب الاتفاق على مضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي.

وتعرض جون دوران نجم النصر للطرد ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 92.

النتيجة تركت النصر في المركز الرابع برصيد 44 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الاتحاد المتصدر (52) الذي يواجه الهلال الثاني (48) غدا السبت.

بينما رفع الاتفاق رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن.