خدمة في الجول – ارشادات دخول الجماهير لاستاد القاهرة في قمة الأهلي والزمالك

حددت هيئة استاد القاهرة الساعة 2 عصرا موعدا لفتح بوابات الملعب واستقبال الجماهير لمباراة الأهلي والزمالك.

ويستمر دخول جماهير الأهلي والزمالك حتى اكتمال السعة المحددة لجمهور كل فريق وهي 15 ألف، بإجمالي 30 ألف من جمهور الفريقين.

ويدخل جمهور الأهلي للدرجتين الثانية والثالثة يسار عبر بوابة طريق صلاح سالم.

أما جمهور الزمالك للدرجتين الثانية والثالثة يدخل عبر بوابة طريق النصر.

وللدرجة الأولى يمين والدرجة الأولى يسار والـVIP سيكون الدخول عبر بوابة آل رشدان.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.