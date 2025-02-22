سلوت: قيمنا الفريق وحددنا ما يمكننا تحسينه في الصيف

أجاب أرني سلوت مدرب ليفربول عن سؤال حول تخطيط فريقه لسوق الانتقالات بالصيف المقبل.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي غدا الأحد ضمن الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال أرني سلوت عبر صحيفة "جارديان" الإنجليزية: "في الصيف الماضي لم نفعل الكثير في سوق الانتقالات، لرغبتي في معرفة كيف كان سيكون الأمر مع القوام الموجود بالفريق"

وأضاف "الآن لدينا فكرة جيدة للغاية وحددنا ما نعتقد أنه يمكننا تحسينه، وهذا ما سنحاول الوصول إليه في الصيف. نحن ننظر إلى كل مركز في الفريق وللفريق بشكل عام

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وسيواجه باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري الأبطال، ويسير بشكل جيد في موسمه الأول تحت قيادة سلوت.

لكن جماهير الريدز تترقب الصيف المقبل وكيف سيتصرف ليفربول خاصة مع انتهاء عقود الثلاثي: محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

وقبل المواجهة المرتقبة بينهما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.

بينما يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 61 نقطة ويبتعد عن أرسنال الوصيف بفارق 8 نقاط.