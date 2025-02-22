كلاسيكو السعودية - اتحاد جدة يبحث عن فوز غائب على الهلال منذ 4 سنوات

ساعات قليلة تفصلنا عن كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال واتحاد جدة على صراع صدارة الدوري السعودي.

ويلعب اتحاد جدة أمام الهلال في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن الجولة 21 من المسابقة.

اتحاد جدة متصدر الترتيب لن يبحث فقط عن الفوز من أجل الانفراد بالصدارة ولكن أيضا لكسر عقدة امتدت لسنوات.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة.

ويأتي نادي الهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقط.

كسر العقدة

اتحاد جدة سيدخل كلاسيكو الهلال بحثا عن كسر العقدة اليت استمرت نحو 4 سنوات.

العميد لم يفز على الزعيم في مسابقة الدوري السعودي منذ 1414 يوما.

وجاء آخر فوز للاتحاد على الهلال يوم 9 أبريل 2021 بهدفين دون رد.

سعود عبد الحميد لاعب روما الحالي كان أحد لاعبي الاتحاد في هذا التوقيت وسجل في الهلال الذي انتقل إليه بعدها.

كما شهدت تلك المباراة تواجد المدافع المصري أحمد حجازي في صفوف اتحاد جدة قبل انتقاله الصيف الماضي لنادي نيوم.

اتحاد جدة حقق الفوز على الهلال هذا الموسم في ربع نهائي كأس ملك السعودية وفك عقدة الخسارة بشكل عام لكن عقدة الدوري السعودي ما زالت مستمرة.

الهلال نجح الموسم الماضي فقط في تحقيق 8 انتصارات خلال 8 مواجهات بمسابقات مختلفة على حساب الاتحاد في مباراة أصبحت أشبه بالعقدة للنمور.

لكن الاتحاد الذي يتصدر ترتيب الدوري السعودي بفارق 4 نقاط عن الهلال أصبح أمامه فرصة ذهبية لكسر هيمنة الهلال المحلية وخطف لقب الموسم الحالي.