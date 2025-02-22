قمة الأهلي والزمالك - تفوق كولر أمام الأبيض.. وبرتغالي كسر القاعدة

السبت، 22 فبراير 2025 - 12:23

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي ضد بتروجت

يسعى مارسيل كولر لمواصلة تفوقه في مباريات القمة خلال المواجهة المرتقبة التي ستجمع الأهلي والزمالك.

كولر سيضرب موعدا أمام الزمالك تلك المرة لحساب الجولة 15 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 32 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الثاني.

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فيما يتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 33 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي.

كولر الذي يخوض موسمه الثالث مع الأهلي خاض 7 مباريات أمام الزمالك بالإضافة إلى مباراة انسحب خلالها الأبيض واحتسبت نتيجتها لصالح الأهلي.

البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق والفتح السعودي الحالي، هو المدرب الوحيد الذي استطاع الفوز على كولر من بين مدربي الأبيض.

مواجهة اليوم ستكون الأولى بين كولر أمام البرتغالي جوزيه بيسيرو الذي تولى تدريب الزمالك منذ أيام.

FilGoal.com يستعرض نتائج كولر في مواجهات القمة أمام مدربي الزمالك كالتالي:

السوبر المصري 2021-22

القمة الأولى التي خاضها جوزيه جوميز جاءت أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2021-22 الذي أقيم بالإمارات.

وعلى ملعب هزاع بن زايد فاز الأهلي بهدفي برونو سافيو وكريم فؤاد.

كولر نجح في اختبار القمة الأول وتفوق على البرتغالي المخضرم جوسفالدو فيريرا المتوج مع الزمالك وقتها بثنائية الدوري والكأس.

الدوري 2022-23 (الدور الأول)

واصل كولر تفوقه على فيريرا ولكن هذه المرة بمسابقة الدوري المصري موسم 2022-23.

وفاز الأهلي على الزمالك 3-0 وسجل الأهداف، محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف (هدفين).

وكانت هذه المواجهة الثانية بين كولر وفيريرا في القمة، ورحل بعدها البرتغالي عن تدريب الفريق الأبيض.

الدوري 2022-23 (الدور الثاني)

تولى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تدريب الزمالك وواجه الأهلي بقيادة كولر في الجولة 31 من الدوري موسم 2022-23.

لكن كولر واصل السيطرة على مباريات القمة وفاز الأهلي على الزمالك 4-1 في مباراة شهدت تفوك كاسح للفريق الأحمر.

وسجل حسين الشحات (هدفين) وعلي معلول ومحمد شريف، فيما أحرز أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الوحيد.

نهائي كأس مصر

خاض كولر القمة الرابعة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر الذي أقيم بالسعودية وتحديدا في ملعب الأول بارك بالرياض العاصمة.

وفاز الأهلي على الزمالك 2-0 في مباراة شهدت ندية كبيرة بين كولر والبرتغالي جوزيه جوميز الذي كان في بداية مشواره مع الأبيض.

وسجل إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة هدفي الأهلي ليحسم لقب كأس مصر.

الدوري 2023-2024 (الخسارة الأولى)

في القمة الخامسة لكولر أمام الزمالك، تذوق المدرب السويسري طعم الخسارة للمرة الأولى.

وفاز الزمالك بقيادة جوميز على الأهلي 2-1 ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

وسجل سيف الدين الجزيري هدفي الزمالك، فيما أحرز أحمد عبد القادر هدف الأهلي الوحيد.

السوبر الإفريقي

يبدو أن كولر وجد صعوبات بالغة في مواجهة الزمالك منذ قدوم جوميز وكان الللقاء هذه المرة في نهائي السوبر الإفريقي.

كالأهلي تقدم بهدف وسام أبو علي لكن ناصر منسي سجل هدف التعادل وفاز الأبيض 4-3 بركلات الترجيح

كانت هذه الهزيمة الثانية لكولر أمام الزمالك والهزيمتين على يد جوزيه جوميز.

السوبر المصري 2023-2024

بعد أيام قليلة من السوبر الإفريقي، لعب الأهلي أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات.

انتى الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، لكن ركلات الترجيح ابتسمت هذه المرة للأهلي.

وفاز الأهلي على الزمالك 7-6 بركلات الترجيح، ليثأر كولر من جوميز بعد هزيمتين متتاليتين.

الأهلي الزمالك كولر
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