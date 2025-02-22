أحمد سليمان: أقسم أن بعض لاعبي الأهلي الذين سيلعبون القمة طلبوا الجلوس معي

السبت، 22 فبراير 2025 - 11:59

كتب : FilGoal

أحمد سليمان عضو إدارة الزمالك

ألمح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك إلى أن هناك بعض لاعبي الأهلي طلبوا التفاوض معه للانتقال للأبيض في الموسم المقبل.

وقال أحمد سليمان عبر قناة إم بي سي مصر: " أقسم بالله بعض اللاعبين في تشكيل الأهلي الأساسي الذي سيلعب القمة ضد الزمالك طلبوا الجلوس معي، وهناك بعض اللاعبين في الأهلي ينتهي عقودهم في نهاية الموسم الجاري".

وأضاف "يجب أن يفهم الجمهور ما هو الفرق بين الأهلي والزمالك، الأهلي مستقر منذ 40 عاما وتثبيت الجهاز الفني والإدارة يؤدي إلى النجاح والزمالك عندما استقر 4 سنوات استطاع تحقيق بعض الإنجازات".

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وواصل "غيرنا 21 لاعبا في الفريق وهو عدد كبير جدا من اللاعبين وهو أمر خاطئ مثلما غيرنا 16 لاعبا في عام 2014".

وأكمل "حراسة مرمى الأهلي على مدار 40 عاما كانت ثابت البطل وإكرامي وشوبير والحضري والشناوي، وهذا هو الاستقرار وعوامل النجاح وهذا ما نسعى له الآن في الزمالك".

وأوضح "تركت الإشراف على الكرة في الزمالك والفريق متصدر الدوري ومتصدر مجموعته في الكونفدرالية وآخر مباراة لي كانت ضد المصري بعد رحيل جوميز".

وأتم تصريحاته "نتفائل بالإسماعيلية ولذلك أقمنا معسكر الزمالك هناك لمباراة القمة وقبل ذلك كان معسكر الفريق في الإسماعيلية وفزنا على الأهلي".

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

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