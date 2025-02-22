تشكيل الزمالك المتوقع - المفاضلة في مركزين وبيسيرو يحسم أوراقه لمواجهة الأهلي

السبت، 22 فبراير 2025 - 11:20

كتب : FilGoal

فريق الزمالك

يفاضل جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك بين لاعبي فريقه لحسم آخر مركزين في تشكيل الأبيض قبل مواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

واستقر بيسيرو على 9 لاعبين من التشكيل الأساسي لفريقه الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري.

أخبار متعلقة:
تشكيل الأهلي المتوقع - أفكار كثيرة في رأس كولر قبل مواجهة الزمالك الدوري المصري – موعد قمة الأهلي ضد الزمالك.. القناة الناقلة والمعلقين والحكم

المدرب البرتغالي لا يزال يفاضل بين محمود حمدي "الونش" وأحمد حسام لاختيار أحدهما لمجاورة حسام عبد المجيد في خط دفاع الزمالك، وإن كان الونش أقرب للمشاركة.

كذلك في وسط الملعب يفاضل بيسيرو بين محمد شحاتة واللاعب الشاب محمد سيد، لكن الحظوظ الأوفر في المشاركة تذهب لشحاتة.

ليكون تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" (أحمد حسام) – حسام عبد المجيد – محمود بنتايك

خط الوسط: نبيل عماد – محمد شحاتة (محمد السيد) – عبد الله السعيد

خط الهجوم: زيزو – سيف الجزيري – مصطفى شلبي

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

الأهلي الزمالك قمة الدوري مباراة القمة جوزيه بيسيرو
نرشح لكم
قمة الأهلي والزمالك - 5×7.. سجل مواجهات كولر أمام الأبيض أحمد سليمان: أقسم أن بعض لاعبي الأهلي الذين سيلعبون القمة طلبوا الجلوس معي تشكيل الأهلي المتوقع - أفكار كثيرة في رأس كولر قبل مواجهة الزمالك مواعيد مباريات السبت 22 فبراير - الأهلي والزمالك.. وأرسنال ومانشستر يونايتد وبرشلونة للمرة الرابعة.. ماذا يحدث بين الأهلي والزمالك عندما يلتقيا بعيدا عن صدارة الدوري تركي آل الشيخ: ستتم إذاعة جميع مباريات الأهلي في كأس العالم ولو وصل إلى النهائي اللوائح تجيب - ماذا يحدث حال تساوى فريقان أو أكثر بنفس رصيد النقاط في الدوري المصري الدوري المصري – موعد قمة الأهلي ضد الزمالك.. القناة الناقلة والمعلقين والحكم
أخر الأخبار
قمة الأهلي والزمالك - 5×7.. سجل مواجهات كولر أمام الأبيض 2 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سليمان: أقسم أن بعض لاعبي الأهلي الذين سيلعبون القمة طلبوا الجلوس معي 26 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك المتوقع - المفاضلة في مركزين وبيسيرو يحسم أوراقه لمواجهة الأهلي ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي المتوقع - أفكار كثيرة في رأس كولر قبل مواجهة الزمالك ساعة | الدوري المصري
كلاسيكو السعودية - جيسوس يرفض المخاطرة بميتروفيتش أمام اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات السبت 22 فبراير - الأهلي والزمالك.. وأرسنال ومانشستر يونايتد وبرشلونة 2 ساعة | الدوري المصري
للمرة الرابعة.. ماذا يحدث بين الأهلي والزمالك عندما يلتقيا بعيدا عن صدارة الدوري 11 ساعة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ: ستتم إذاعة جميع مباريات الأهلي في كأس العالم ولو وصل إلى النهائي 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 3 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 4 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز