تشكيل الزمالك المتوقع - المفاضلة في مركزين وبيسيرو يحسم أوراقه لمواجهة الأهلي

يفاضل جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك بين لاعبي فريقه لحسم آخر مركزين في تشكيل الأبيض قبل مواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

واستقر بيسيرو على 9 لاعبين من التشكيل الأساسي لفريقه الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري.

المدرب البرتغالي لا يزال يفاضل بين محمود حمدي "الونش" وأحمد حسام لاختيار أحدهما لمجاورة حسام عبد المجيد في خط دفاع الزمالك، وإن كان الونش أقرب للمشاركة.

كذلك في وسط الملعب يفاضل بيسيرو بين محمد شحاتة واللاعب الشاب محمد سيد، لكن الحظوظ الأوفر في المشاركة تذهب لشحاتة.

ليكون تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" (أحمد حسام) – حسام عبد المجيد – محمود بنتايك

خط الوسط: نبيل عماد – محمد شحاتة (محمد السيد) – عبد الله السعيد

خط الهجوم: زيزو – سيف الجزيري – مصطفى شلبي

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.