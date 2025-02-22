تشكيل الأهلي المتوقع - أفكار كثيرة في رأس كولر قبل مواجهة الزمالك

استقر مارسيل كولر المدير الفني من الأهلي على العديد من المراكز في تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وبعد عودة العديد من اللاعبين الغائبين عن الأهلي أصبح من المعروف النسبة الأكبر من تشكيل الأهلي في المباراة.

لكن هناك عدة مراكز لا يزال كولر لم يحسم اللاعب الذي سيشارك فيها أمام الزمالك.

ومنها قلب الدفاع الثاني بجوار رامي ربيعة، إلا أن مصطفى العش صاحب الحظ الأوفر للمشاركة على حساب أشرف داري.

كذلك في وسط الملعب والهجوم بعد عودة وسام أبو علي وانضمام أشرف بنشرقي لقائمة الفريق.

إلا أن الحظوظ الأوفر تذهب إلى إمام عاشور وحسين الشحات ونيتس جراديشار.

وفي وسط الملعب أيضا هناك العديد من اللاعبين المرشحين للمشاركة وإن كان مروان عطية هو اللاعب الوحيد الذي ضمن مكانه بنسبة كبيرة في التشكيل.

اللاعب الشاب محمد عبد الله أيضا سيكون له حظوظ في المشاركة إذا ما قرر كولر الاعتماد على إمام عاشور في وسط الملعب مثل المباراة السابقة أمام الإسماعيلي.

كما تدور فكرة في رأس كولر وهي الاعتماد على الثنائي الهجومي جراديشار ووسام أبو علي معا من البداية أمام الزمالك، لكن المدرب السويسري لم يحسم قراره حتى الآن.

ليكون التشكيل المتوقع للأهلي في القمة ضد الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – مصطفى العش (أشرف داري) – كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق - أحمد رضا

الهجوم: إمام عاشور – نيتس جراديشار – حسين الشحات

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.