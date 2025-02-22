كلاسيكو السعودية - جيسوس يرفض المخاطرة بميتروفيتش أمام اتحاد جدة

السبت، 22 فبراير 2025 - 11:07

كتب : FilGoal

ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - النصر

يرفض المدرب البرتغالي جورج جيسوس مدرب الهلال السعودي المخاطرة بالدفع بمهاجمه ألكسندر ميتروفيتش أمام اتحاد جدة.

ويلعب الهلال أمام اتحاد جدة في مواجهة مرتقبة مساء اليوم السبت ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن جيسوس يرفض الدفع بميتروفيتش أمام الاتحاد قبل التأكد من جاهزيته التامة لخوض المباراة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ميتروفيتش لم يُحسم أمره بشكل نهائي حتى صباح يوم المباراة، خاصة أنه جاهزيته لم تكتمل خلال اليومين الماضيين.

ميتروفيتش تعرض للإصابة في مباراة الهلال والاتحاد بكاس ملك السعودية يوم 7 يناير الماضي.

ولم يستكمل ميتروفيتش المباراة التي فاز بها اتحاد جدة 2-1 وغاب عن المباريات الماضية لفريقه.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة.

ويأتي نادي الهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة.

الهلال ميتروفيتش
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