مواعيد مباريات السبت 22 فبراير - الأهلي والزمالك.. وأرسنال ومانشستر يونايتد وبرشلونة

يشهد اليوم السبت الموافق 22 فبراير 2025 مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد جميع مباريات اليوم السبت 22 فبراير 2025 والقنوات الناقلة.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في قمة الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 32 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الثاني.

فيما يتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 33 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب أرسنال ضد وست هام، ويلعب مانشستر يونايتد أمام إيفرتون.

وفي الدوري الإسباني سيواجه برشلونة نظيره لاس بالماس.

وفي قمة مرتقبة على صدارة الدوري السعودي سيلعب الهلال أمام اتحاد جدة.

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الدوري المصري

الأهلي × الزمالك.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء

وستذيع قناتي أون تايم سبورتس 1 و2 المباراة، بوجود 4 معلقين.

عبر أون تايم سبورتس 1 يتواجد على القناة الصوتية الأولى أيمن الكاشف ومؤمن حسن على الثانية.

وعبر أون تايم سبورتس 2 يتواجد على القناة الصوتية الأولى محمد الشاذلي ومحمد البوشي على الثانية.

الإسماعيلي × المصري.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2

الجونة × سيراميكا كليوباترا.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

مانشستر يوناتد × إيفرتون .. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

أرسنال × وست هام.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

أستون فيلا× تشيلسي.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

برشلونة × لاس بالماس.. المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

الهلال × الاتحاد.. المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع على قناة ssc sport 1.