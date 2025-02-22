مواعيد مباريات السبت 22 فبراير - الأهلي والزمالك.. وأرسنال ومانشستر يونايتد وبرشلونة

السبت، 22 فبراير 2025 - 10:19

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

يشهد اليوم السبت الموافق 22 فبراير 2025 مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد جميع مباريات اليوم السبت 22 فبراير 2025 والقنوات الناقلة.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في قمة الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري.

أخبار متعلقة:
للمرة الرابعة.. ماذا يحدث بين الأهلي والزمالك عندما يلتقيا بعيدا عن صدارة الدوري تركي آل الشيخ: ستتم إذاعة جميع مباريات الأهلي في كأس العالم ولو وصل إلى النهائي الدوري الإنجليزي - برينتفورد يفتتح الجولة برباعية ساحقة في مرمى ليستر اللوائح تجيب - ماذا يحدث حال تساوى فريقان أو أكثر بنفس رصيد النقاط في الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 32 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الثاني.

فيما يتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 33 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب أرسنال ضد وست هام، ويلعب مانشستر يونايتد أمام إيفرتون.

وفي الدوري الإسباني سيواجه برشلونة نظيره لاس بالماس.

وفي قمة مرتقبة على صدارة الدوري السعودي سيلعب الهلال أمام اتحاد جدة.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا

الدوري المصري

الأهلي × الزمالك.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء

وستذيع قناتي أون تايم سبورتس 1 و2 المباراة، بوجود 4 معلقين.

عبر أون تايم سبورتس 1 يتواجد على القناة الصوتية الأولى أيمن الكاشف ومؤمن حسن على الثانية.

وعبر أون تايم سبورتس 2 يتواجد على القناة الصوتية الأولى محمد الشاذلي ومحمد البوشي على الثانية.

الإسماعيلي × المصري.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2

الجونة × سيراميكا كليوباترا.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

مانشستر يوناتد × إيفرتون .. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

أرسنال × وست هام.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

أستون فيلا× تشيلسي.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

برشلونة × لاس بالماس.. المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

الهلال × الاتحاد.. المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع على قناة ssc sport 1.

الأهلي الزمالك الدوري الإنحليزي
نرشح لكم
قمة الأهلي والزمالك - 5×7.. سجل مواجهات كولر أمام الأبيض أحمد سليمان: أقسم أن بعض لاعبي الأهلي الذين سيلعبون القمة طلبوا الجلوس معي تشكيل الزمالك المتوقع - المفاضلة في مركزين وبيسيرو يحسم أوراقه لمواجهة الأهلي تشكيل الأهلي المتوقع - أفكار كثيرة في رأس كولر قبل مواجهة الزمالك للمرة الرابعة.. ماذا يحدث بين الأهلي والزمالك عندما يلتقيا بعيدا عن صدارة الدوري تركي آل الشيخ: ستتم إذاعة جميع مباريات الأهلي في كأس العالم ولو وصل إلى النهائي اللوائح تجيب - ماذا يحدث حال تساوى فريقان أو أكثر بنفس رصيد النقاط في الدوري المصري الدوري المصري – موعد قمة الأهلي ضد الزمالك.. القناة الناقلة والمعلقين والحكم
أخر الأخبار
قمة الأهلي والزمالك - 5×7.. سجل مواجهات كولر أمام الأبيض 2 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سليمان: أقسم أن بعض لاعبي الأهلي الذين سيلعبون القمة طلبوا الجلوس معي 26 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك المتوقع - المفاضلة في مركزين وبيسيرو يحسم أوراقه لمواجهة الأهلي ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي المتوقع - أفكار كثيرة في رأس كولر قبل مواجهة الزمالك ساعة | الدوري المصري
كلاسيكو السعودية - جيسوس يرفض المخاطرة بميتروفيتش أمام اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات السبت 22 فبراير - الأهلي والزمالك.. وأرسنال ومانشستر يونايتد وبرشلونة 2 ساعة | الدوري المصري
للمرة الرابعة.. ماذا يحدث بين الأهلي والزمالك عندما يلتقيا بعيدا عن صدارة الدوري 11 ساعة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ: ستتم إذاعة جميع مباريات الأهلي في كأس العالم ولو وصل إلى النهائي 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 3 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 4 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز