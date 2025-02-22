للمرة الرابعة.. ماذا يحدث بين الأهلي والزمالك عندما يلتقيا بعيدا عن صدارة الدوري

ستكون تلك المرة الرابعة التي يلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في القرن الـ 21 دون أن يكون أحد القطبين على قمة ترتيب الدوري المصري.

منذ موسم 2000-01 التقى القطبان في 43 مناسبة في الدوري المصري، 3 منها لم يكن أحد الفريقين في صدارة ترتيب المسابقة.

وتعد تلك المرة الرابعة التي يتواجه فيها الفريقين دون أن يكون أحدهما متصدرا لترتيب الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري بعد مرور 14 جولة برصيد 33 نقطة ويليه الأهلي بـ 32 نقطة ثم يأتي الزمالك ثالثا برصيد 27 نقطة.

ورغم تواجد بيراميدز في المنافسة طيلة المواسم السابقة إلا أن القمة كانت تقام الأهلي أو الزمالك وأحد الفريقين على قمة الترتيب.

FilGoal.com يستعرض لكم الـ 3 مواجهات السابقة التي أقيمت بين الفريقين دون أن يتواجد أحدهما على رأس ترتيب الدوري المصري.

موسم 2001-02

التقى القطبان في الجولة التاسعة لحساب الدور الأول الذي أقيم يوم 23 نوفمبر 2001.

قبل بداية اللقاء كان الإسماعيلي متصدرا للترتيب برصيد 21 نقطة، ويليه الزمالك برصيد 20 نقطة في المركز الثاني.

فيما احتل الأهلي المركز الخامس برصيد 10 نقاط من 6 مباريات فقط حينها.

الزمالك انتصر بفضل ثنائية حازم إمام في الدقيقتين 21 و54.

فيما سجل علاء إبراهيم هدف تقليص الفارق للأهلي في الدقيقة 38.

في الدور الثاني تكرر الأمر ذاته، الإسماعيلي تمسك بالصدارة في الجولة 22 من الدوري برصيد 56 نقطة.

وقبل بداية اللقاء كان الأهلي في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، والزمالك ثالثا برصيد 49 نقطة.

انتصر الأهلي بنتيجة 6-1 بفضل رباعية خالد بيبو وإبراهيم سعيد ورضا شحاتة، فيما دوّن حسام حسن هدف الزمالك الوحيد.

الفوز قاد الأهلي لمشاركة الإسماعيلي في الصدارة قبل لقاء 4-4 التاريخي الذي تلى القمة.

وانتهى الموسم بتحقيق الدراويش للقب الدوري للمرة الثالثة والأخيرة في تاريخه.

موسم 2007-08

التقى الفريقان لحساب الجولة الخامسة من المسابقة.

الزمالك في المركز الرابع برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن طلائع الجيش المتصدر آنذاك.

فيما احتل الأهلي المركز الخامس برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين.

انتصر الأهلي بهدف دون رد سجله محمد أبو تريكة في الدقيقة 37.

وانتهى الموسم بتتويج الأهلي باللقب وحل الزمالك ثالثا بفارق الأهداف عن الإسماعيلي.

مرة خامسة؟

مع اقترابنا من نهاية المرحلة الأولى وضمان الفريقان التواجد في المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب.

سيلتقي الأهلي والزمالك في موعد سيحدد لاحقا في قمة الدور الثاني.

إذا استمر بيراميدز في الصدارة ربما سنشاهد مواجهة جديدة بين القطبين دون أن يكون أحدهما على القمة.