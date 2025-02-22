تركي آل الشيخ: ستتم إذاعة جميع مباريات الأهلي في كأس العالم ولو وصل إلى النهائي

السبت، 22 فبراير 2025 - 00:55

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن إذاعة كافة مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية فيما بعد دور المجموعات إن تمكن من التأهل.

وقال آل الشيخ في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "كل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية مذاعة وليس فقط دور المجموعات".

وأوضح "حتى لو وصل الأهلي إلى النهائي ستكون مبارياته مذاعة".

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وأضاف "أنا مشجع للأهلي المصري والهلال السعودي، ومن غير المعقول بالنسبة لي أن أشاهد شخص في الاستوديو يضايقني".

وتابع "يجب أن أكون مع فريقي 100% بالتشجيع فهذا ممثل الوطن والعرب. لا يممكنني استفزاز الجمهور بشخص يزعجه".

وأعلنت قنوات إم بي سي مصر إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى لكأس العالم رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في مواجهة ميسي ورفاقه.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)

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