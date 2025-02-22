اللوائح تجيب - ماذا يحدث حال تساوى فريقان أو أكثر بنفس رصيد النقاط في الدوري المصري

السبت، 22 فبراير 2025 - 00:23

كتب : بسام أبو بكر

شعار الدوري المصري - بيان

اقتربنا من المراحل الحاسمة للدور الأول من الدوري المصري 2024-25، وعلى عكس المواسم السابقة فإن الجولتين 16 و17 ستكونا حاسمتين.

الموسم الجاري يقام على مرحلتين، الأولى بنظام الدوري من دور واحد، والثانية بتقسيم فرق الدوري لمجموعتين، الـ 9 الأوائل ينافسون على اللقب والمقاعد القارية، والـ 9 الأخرين للهروب من الهبوط لدوري المحترفين.

فماذا سيحدث إذا تساوى فريقان أو أكثر في نفس الرصيد من النقاط، ما هي العوامل الحاسمة لفض هذا الاشتباك؟ هذا ما ستجيبه لائحة الدوري المصري.

أولا: يجب معرفة أن الفرق ستتأهل للمرحلة المقبلة بنفس الرصيد من النقاط.

فتقول اللائحة وفقا للبند رقم 14

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد النقاط المتحصلة في المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن الترتيب العام للفرق في المرحلة النهائية يكون بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدي حيث تتنافس الفرق التسع الأولى على المراكز من الأولى وحتى التاسع بينما تتنافس الفرق في المجموعة الثانية على المراكز من العاشر وحتى الثامن عشر.

- تلعب جميع الأندية في المجموعة الأولى مع بعضها البعض بنظام الدوري من دور واحد لتحديد المراكز من الأولى وحتى التاسع بينما تلعب جميع الأندية في المجموعة الثانية أيضا دوري من دور واحد لتحديد المراكز من العاشر وحتى الثامن عشر.

- يهبط الناديان القابعان في المركزين الأخير وقبل الأخير في جدول المسابقة من المجموعة الثانية في نهاية المرحلة النهائية إلى مسابقة دوري الدرجة الأدنى المشار إليه فيما بعد "دوري المحترفين"

- في جميع الأحوال يتم تحديد الملاعب بناء على القرعة الإلكترونية قبل بداية الموسم للمرحلتين الأولى والنهائية بحيث تقام المباراة على ملعب الفريق المذكور أولا في جدول المسابقة في المرحلة الأولى سوف تكون المباراة في المرحلة النهائية على ملعب الفريق المنافس له في الجدول في المرحلة الأولى.

ما هي العوامل الحاسمة حال التساوي في النقاط سواء في المرحلة الأولى أو النهائية؟

هذا ما يجيبه البند رقم 15

في حالة تساوي ناديين أو أكثر في نفس عدد النقاط، تحدد مراكزهم في جدول الترتيب النهائي سواء في) المرحلة الأولى – المرحلة النهائية في كل مجموعة على حدى على التوالي:

1 النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال مباريات المرحلة.

2 النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال مباريات المرحلة.

3 النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال كافة مباريات المرحلة المقامة خارج الأرض.

4 النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة النهائية، على أن يتم احتسابها بخصم نقاط من الفريق المعني بحيث يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثالث نقاط عن كل بطاقة حمراء) نتيجة حصول اللاعب على بطاقة حمراء للحصول على الإنذار الثاني أو بطاقة حمراء مباشرة (، وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

5 في حال استمرار التساوي بعد اللجوء إلى المواد المشار إليها في البند يتم اللجوء إلى القرعة.

هل سيتم اللجوء لتلك البنود في الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري المصري؟ الإجابة لدى الأندية في المباريات المتبقية.

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