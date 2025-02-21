ثلاثي من منافس الزمالك في قائمة جنوب إفريقيا للمحليين أمام مصر

أعلن هيلمان مكاليلي المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا للمحليين عن قائمة فريقه لمواجهة مصر في تصفيات كأس الأمم للمحليين.

وضمت القائمة 3 لاعبين من ستيلينبوش منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكونفدرالية، وهم تولاني ميني وتايلون سميث وأثينكوسي مكابا.

وتقام المباراتان يومي 28 فبراير و9 مارس.

وجاءت القائمة كالتالي:

ساموكيلو زولو (سوبر سبورت يونايتد)

جودي فيبرواري (ماميلودي صنداونز)

سفاماندلا جوميد (أورلاندو بايرتس)

أدين مكارثي (كايزر تشيفس)

بلال بالويي (سوبر سبورت يونايتد)

يانديسا مفولوزي (سوبر سبورت يونايتد)

تايلون سميث (ستيليبوش)

أثينكوسي مكابا (ستيلينبوش)

نودوزو ملونجو (جولدن آروز)

تيرينس ماشيجو (ماميلودي صنداونز)

بونجاني سام (كايزر تشيفس)

سامي سيابي (بلا نادٍ)

أزولا تشوبيني (أورلاندو بايرتس)

نيو مايما (ماميلودي صنداونز)

يانجا ماديبا (أورلاندو بايرتس)

كوتلوانو ليتلاكو (ماميلودي صنداونز)

مونابول سالينج (أورلاندو بايرتس)

دوناي جانسن (سوبر سبورت يونايتد)

كيليتسو سيفاما (سيكوكوني)

تيندامودزيمو ماتودزي (سوبر سبورت يونايتد)

تولاني ميني (ستيلينبوش)

جايمي ويبر (سيكوكوني)

وتقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 28 فبراير الساعة الرابعة عصرًا على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين، فيما تقام مباراة الإياب يوم الأحد 9 مارس الساعة التاسعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وفي حالة تجاوز المنتخب المصري تلك المرحلة سيواجه الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين وائل رياض "شيتوس" مديرا فنيا لمنتخب المحليين يوم 19 فبراير.

ويقود وائل رياض تدريب المنتخب المصري للمحليين ويعاونه شريف عبد الفضيل وأحمد رؤوف.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل منافسات الجولة 24 لدوري المحترفين بسبب ارتباطات منتخب المحليين.

وجاءت قائمة منتخب مصر للمحليين:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود (المقاولون العرب) - حسين زكري (وي) - محمد أبو النجا (وادي دجلة) - أحمد طارق سليمان (بروكسي)

الدفاع: أيمن أشرف (البنك الأهلي) - محمود إبراهيم "ميشو" (القناة) - عبد الرحمن صميدة (غزل المحلة) - مهاب سامي (إنبي) - أحمد عيد (المصري) - لؤي وائل (المقاولون العرب) - سيد عبد الله (البنك الأهلي) - شريف رضا (سموحة) - أحمد خالد (منتخب السويس)

الوسط: محمد صادق (سيراميكا كليوباترا) - أحمد خالد "كباكا" (مودرن سبورت) - رامز ميلاد (أبو قير للأسمدة) - محمد عنتر (المقاولون العرب) - محمود دياسطي (وادي دجلة) - يوسف الجوهري (المصري) - مصطفى جمال (المقاولون العرب) - محمود طلعت (وادي دجلة) - محمد بهاء (وي) - محمد مجدي (أبو قير للأسمدة)

الهجوم: مروان عثمان (سيراميكا كليوباترا) - محمد السيد "شيكا" (كهرباء الاسماعيلية) - علي حسين (وادي دجلة)