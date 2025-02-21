الدوري المصري – موعد قمة الأهلي ضد الزمالك.. القناة الناقلة والمعلقين والحكم

ساعات تفصلنا عن قمة الكرة المصرية التي تجمع الأهلي والزمالك وتلك المرة لحساب الجولة 15 من الدوري المصري.

وكان الأهلي فاز في الجولة الماضية بنتيجة 4-0 على الإسماعيلي.

فيما خطف الزمالك تعادلا شاقا من بتروجت بنتيجة 1-1.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 32 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الثاني.

فيما يتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 33 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ستبدأ المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ليوم السبت الموافق 22 فبراير 2025.

ويعود استاد القاهرة لاستضافة المباريات من جديد بعد نهاية عملية الصيانة.

وستذيع قناتي أون تايم سبورتس 1 و2 المباراة، بوجود 4 معلقين.

عبر أون تايم سبورتس 1 يتواجد على القناة الصوتية الأولى أيمن الكاشف ومؤمن حسن على الثانية.

وعبر أون تايم سبورتس 2 يتواجد على القناة الصوتية الأولى محمد الشاذلي ومحمد البوشي على الثانية.

الحكم

أعلن اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم نرويجي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويدير المباراة إسبين إيسكاس حكم ساحة، ويعاونه جان إيريك إنجان مساعد أول، وإسحاق باشيفكين حكم مساعد ثان، ويتواجد عثمان إسلام حكما رابعا.

ويتواجدة على تقنية الفيديو الحكم توم هارالد هاجن، ويساعده كريستوفر هاجينس.

وأدار إيسكاس 5 مباريات هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، بينهم مباراة ليفربول أمام ميلان في مرحلة الدوري، وسبورتنج لشبونة أمام بروسيا دورتموند في الجولة الإقصائية المؤهلة لدور الـ16.

وأدار إسبين إيسكاس مباراة مصر والمغرب في مباراة تحديد المركز الثالث في أولمبياد باريس 2024، وتواجد أيضا مساعديه جان إيريك إنجان، وإسحاق باشيفكين لإدارة المباراة.

وأدار الحكم النرويجي إيسكاس نهائي كأس العالم تحت 17 سنة 2023 بين فرنسا وألمانيا.

تاريخ المواجهات

تحمل المواجهة رقم 129 في الدوري المصري.

وفاز الأهلي في 50 مباراة والزمالك في 28 وتعادلا في 50 مباراة أخرى.

الموسم الماضي انتهى لقاء الدور الأول بفوز الزمالك 2-1.

فيما فاز الأهلي 2-0 اعتباريا في الدور الثاني بعد اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة نظرا لعدم تنفيذ مطالبه.