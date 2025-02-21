الدوري المصري – موعد قمة الأهلي ضد الزمالك.. القناة الناقلة والمعلقين والحكم

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 23:49

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

ساعات تفصلنا عن قمة الكرة المصرية التي تجمع الأهلي والزمالك وتلك المرة لحساب الجولة 15 من الدوري المصري.

وكان الأهلي فاز في الجولة الماضية بنتيجة 4-0 على الإسماعيلي.

فيما خطف الزمالك تعادلا شاقا من بتروجت بنتيجة 1-1.

أخبار متعلقة:
محمد ثابت متحدثا رسميا ومسؤولا لـ شؤون الإعلام لقطاع الكرة في الأهلي خبر في الجول - ثلاثي الزمالك جاهز لمواجهة الأهلي.. وغياب ثنائي بسبب الإصابة الظهور الأول لـ بنشرقي.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك منافس الأهلي - الهلال ينتصر على أنزيدان في الدوري الموريتاني ويقترب من الصدارة

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 32 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الثاني.

فيما يتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 33 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ستبدأ المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ليوم السبت الموافق 22 فبراير 2025.

ويعود استاد القاهرة لاستضافة المباريات من جديد بعد نهاية عملية الصيانة.

وستذيع قناتي أون تايم سبورتس 1 و2 المباراة، بوجود 4 معلقين.

عبر أون تايم سبورتس 1 يتواجد على القناة الصوتية الأولى أيمن الكاشف ومؤمن حسن على الثانية.

وعبر أون تايم سبورتس 2 يتواجد على القناة الصوتية الأولى محمد الشاذلي ومحمد البوشي على الثانية.

الحكم

أعلن اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم نرويجي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويدير المباراة إسبين إيسكاس حكم ساحة، ويعاونه جان إيريك إنجان مساعد أول، وإسحاق باشيفكين حكم مساعد ثان، ويتواجد عثمان إسلام حكما رابعا.

ويتواجدة على تقنية الفيديو الحكم توم هارالد هاجن، ويساعده كريستوفر هاجينس.

وأدار إيسكاس 5 مباريات هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، بينهم مباراة ليفربول أمام ميلان في مرحلة الدوري، وسبورتنج لشبونة أمام بروسيا دورتموند في الجولة الإقصائية المؤهلة لدور الـ16.

وأدار إسبين إيسكاس مباراة مصر والمغرب في مباراة تحديد المركز الثالث في أولمبياد باريس 2024، وتواجد أيضا مساعديه جان إيريك إنجان، وإسحاق باشيفكين لإدارة المباراة.

وأدار الحكم النرويجي إيسكاس نهائي كأس العالم تحت 17 سنة 2023 بين فرنسا وألمانيا.

تاريخ المواجهات

تحمل المواجهة رقم 129 في الدوري المصري.

وفاز الأهلي في 50 مباراة والزمالك في 28 وتعادلا في 50 مباراة أخرى.

الموسم الماضي انتهى لقاء الدور الأول بفوز الزمالك 2-1.

فيما فاز الأهلي 2-0 اعتباريا في الدور الثاني بعد اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة نظرا لعدم تنفيذ مطالبه.

الأهلي الزمالك الدوري المصري موعد لقاء الأهلي ضد الزمالك
نرشح لكم
للمرة الرابعة.. ماذا يحدث بين الأهلي والزمالك عندما يلتقيا بعيدا عن صدارة الدوري تركي آل الشيخ: ستتم إذاعة جميع مباريات الأهلي في كأس العالم ولو وصل إلى النهائي اللوائح تجيب - ماذا يحدث حال تساوى فريقان أو أكثر بنفس رصيد النقاط في الدوري المصري طارق مصطفى: تدريب الزمالك لا يمكن رفضه.. ولسنا من أكثر الفرق تعاقدا محمد ثابت متحدثا رسميا ومسؤولا لـ شؤون الإعلام لقطاع الكرة في الأهلي خبر في الجول - ثلاثي الزمالك جاهز لمواجهة الأهلي.. وغياب ثنائي بسبب الإصابة الظهور الأول لـ بنشرقي.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك بعد غياب 7 أعوام.. حرس الحدود يتعادل مع بتروجت في مباراة مثيرة
أخر الأخبار
للمرة الرابعة.. ماذا يحدث بين الأهلي والزمالك عندما يلتقيا بعيدا عن صدارة الدوري ساعة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ: ستتم إذاعة جميع مباريات الأهلي في كأس العالم ولو وصل إلى النهائي ساعة | الدوري المصري
الدوري الإنجليزي - برينتفورد يفتتح الجولة برباعية ساحقة في مرمى ليستر ساعة | الدوري الإنجليزي
اللوائح تجيب - ماذا يحدث حال تساوى فريقان أو أكثر بنفس رصيد النقاط في الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
ثلاثي من منافس الزمالك في قائمة جنوب إفريقيا للمحليين أمام مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
الدوري المصري – موعد قمة الأهلي ضد الزمالك.. القناة الناقلة والمعلقين والحكم 2 ساعة | الدوري المصري
طارق مصطفى: تدريب الزمالك لا يمكن رفضه.. ولسنا من أكثر الفرق تعاقدا 2 ساعة | الدوري المصري
كرة يد – الأهلي ينتصر ويتصدر والزمالك يخسر قبل قمة دوري المحترفين 3 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 3 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 4 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز