كرة يد – الأهلي ينتصر ويتصدر والزمالك يخسر قبل قمة دوري المحترفين

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 23:01

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد

استغل الأهلي خسارة الزمالك وتصدر ترتيب المرحلة الأخيرة من دوري المحترفين لكرة اليد.

وفاز الأهلي على الجزيرة، فيما خسر الزمالك من سبورتنج في منافسات الجولة الرابعة.

وخسر الزمالك من سبورتنج بنتيجة 25-23.

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فيما فاز الأهلي على البنك الأهلي بنتيجة 30-20.

وبتلك النتائج تراجع الزمالك للمركز الثاني قبل لقاء القمة المرتقب ضد الأهلي في الجولة المقبلة.

وارتفع رصيد الأهلي لـ 21 نقطة في الصدارة بينما توقف رصيد الزمالك عند 19 نقطة.

وسيلتقي القطبان يوم الخميس المقبل الموافق 27 فبراير في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقام المرحلة النهائية بين 8 فرق بدوري من دورين بنظام الذهاب والإياب.

وتقام مرحلة الذهاب في الفترة من الجمعة 7 فبراير الجاري إلى الخميس 27 من الشهر ذاته.

بينما تنطلق مرحلة الإياب يوم 4 مارس المقبل وحتى 8 أبريل المقبل الذي يشهد الجولة الختامية للدوري.

ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي 3 نقاط، بينما إذا تم اللجوء لرميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحد للفريق المهزوم.

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