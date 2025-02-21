محمد ثابت متحدثا رسميا ومسؤولا لـ شؤون الإعلام لقطاع الكرة في الأهلي

أعلن النادي الأهلي تعيين محمد ثابت متحدث رسمي ومسؤول شؤون الإعلام لقطاع الكرة.

وجاء الإعلان عن طريق قناة النادي.

وأوضح ثابت تفاصيل عمله عبر قناة النادي: "اتفقت مع محمد رمضان المدير الرياضي على وضع لوائح للإعلام من أجل تنظيم كيفية خوض اللاعبين للقاءات وآلية حصول القنوات على الموافقة".

وأضاف "ستكون هناك توعية باللوائح الإعلامية داخليا وخارجيا وسنعمل عليها، وسننشرها عبر قنوات الاتصال الصحيحة في النادي".

وأكمل "مع مشاركات الأهلي المحلية والدولية والقارية، فدورنا تطبيق اللوائح الإعلامية الخاصة بكل بطولة داخل النادي".

وواصل "سيتم التنسيق مع الرعاة بشأن الحقوق الإعلامية وهو ما سيتم من خلالنا".

وأردف "بدء العمل من لقاء القمة؟ نحن جاهزون".

وأتم "أرسلت بريد إلكتروني لفيفا وكاف بانضمامي للأهلي حتى لا يتم تعييني في البطولات الإفريقية والعالمية وأنا متواجد بمنصبين مختلفين".

وسبق أن عمل ثابت كمنسق إعلامي في الاتحاد الإفريقي (كاف) والاتحاد الدولي (فيفا)، وعمل في تنظيم البطولات الإفريقية منذ 2010.

كما تولي مهمة المسؤول الإعلامي عن المباراة الافتتاحية والنهائية لكأس العالم 2018. وكأس العالم تحت 20 عاما في 2015.

وعمل من قبل في قناة النادي الأهلي وأكثر من قناة وصحيفة مصرية في وقت سابق.