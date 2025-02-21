طرد دوران ولاعب سجل للفريقين.. فينالدوم يصعق النصر في الوقت القاتل

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 22:12

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

تغلب الاتفاق على مضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي.

تقدم أيمن يحيى للنصر في الدقيقة 47.

وتعادل الهولندي جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 55 لفريق الاتفاق.

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وفي الدقيقة 65 سجل محمد الفتيل ثاني أهداف النصر بصناعة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

ولكن في الدقيقة 82 سجل الفتيل نفسه هدفا عكسيا أعاد التعادل.

وأخيرا في الدقيقة 89 سجل فينالدوم هدف فوز الاتفاق.

وتعرض جون دوران نجم النصر للطرد ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 92.

النتيجة تركت النصر في المركز الرابع برصيد 44 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الاتحاد المتصدر (52) الذي يواجه الهلال الثاني (48) غدا السبت.

بينما رفع الاتفاق رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن.

النصر دوران الدوري السعودي
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