خبر في الجول - ثلاثي الزمالك جاهز لمواجهة الأهلي.. وغياب ثنائي بسبب الإصابة

حصل جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ الزمالك على الضوء الأخضر لمشاركة ثلاثي الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي في الجولة 15 من الدوري المصري غدا الأحد في السابعة مساءً.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثلاثي أحمد سيد "زيزو" زيزو ومصطفى شلبي ومحمد السيد حصل على الضوء الأخضر طبيا للمشاركة في القمة وفي انتظار القرار الفني.

وعانى زيزو من إصابة في العضلة الخلفية، فيما تعرض الثنائي شلبي والسيد للإجهاد في العضلة الضامة.

وسيغيب محمود جهاد وأحمد فتوح بسبب عدم التعافي من الإصابة، بالإضافة لـ محمود عبد الرازق "شيكابالا" لعدم الجاهزية الفنية.

ويستمر غياب ناصر ماهر بسبب الإيقاف 3 مباريات عقب حصوله على بطاقة حمراء خلال لقاء الإسماعيلي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 32 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الثاني.