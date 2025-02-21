بعد غياب 7 أعوام.. حرس الحدود يتعادل مع بتروجت في مباراة مثيرة

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 21:16

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

تعادل حرس الحدود مع منافسه بتروجت بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل هادي رياض وأحمد فاروق ثنائية بتروجت، بينما أحرز عمرو جمال وحازم محمد هدفين حرس الحدود.

وتعتبر هذه هي المباراة الأولى التي تجمع الفريقين في الدوري المصري منذ موسم 2018-2019 قبل 7 أعوام وانتهت بالتعادل أيضا، لكن دون أهداف.

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ولعب الفريقان في موسم 2019-2020 في بطولة كأس مصر وانتهت بفوز حرس الحدود بهدف دون رد.

وكاد بتروجت أن يحقق الفوز الأول منذ الجولة العاشرة ضد البنك الأهلي، لكن أدرك حرس الحدود التعادل في الوقت القاتل.

وبهذا التعادل وصل حرس الحدود للنقطة 22 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد بتروجت للنقطة الـ19 في المركز التاسع.

هدف مبكر

افتتح رياض النتيجة مبكرا في الدقيقة التاسعة بعد رأسية متقنة في الدقيقة العاشرة.

وأنقذ محمد سيحا حارس مرمى بتروجت بشكل رائع انفرادا من إسماعيل بامبا في الدقيقة 39.

وتعادل حازم محمد في الدقيقة 45 بعد تسديدة مباشرة من عرضية إيزي إيميكا سكنت الشباك.

وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة 58 لمراجعة الفيديو بسبب شك في وجود ركلة جزاء لحرس الحدود، لكن القرار الحاسم كان بعدم وجود ركلة جزاء.

وتقدم أحمد فاروق لبتروجت بعد صناعة من إسلام هشام في الدقيقة 87.

وجاءت الإثارة بتسجيل عمرو جمال هدف التعادل لحرس الحدود في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة طولية من محمد فاروق سددها جمال برأسية سكنت الشباك.

وأنهى الحكم المباراة بعد دقيقتين من الهدف ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

بتروجت الدوري المصري حرس الحدود
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