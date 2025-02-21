انتصار يحدث لأول مرة ضد الاتحاد يقود البنك الأهلي للمربع الذهبي

حقق البنك الأهلي الانتصار على الاتحاد السكندري وفك العقدة بنتيجة 3-2 في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب لحساب الجولة 15 من الدوري المصري.

سجل أهداف البنك الأهلي: أسامة فيصل ومحمد إبراهيم وياو أنور، فيما سجل لزعيم الثغر: عمرو جمعة وعبد الغني محمد.

ولأول مرة يفوز البنك الأهلي على الاتحاد بعد 8 مباريات جمعت الفريقين في الدوري من قبل انتهت 5 بالتعادل و3 فوز الأخضر.

وارتقى البنك الأهلي للمربع الذهبي مؤقتا برصيد 25 نقطة في المركز الرابع.

فيما ظل الاتحاد في المركز الـ 11 برصيد 18 نقطة.

وصف المباراة

تقدم البنك الأهلي مبكرا عن طريق أسامة فيصل الذي تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة ياو أنور وأطلق تسديدة ارتطمت بقدم محمود متولي وسكنت الشباك معلنة أول الأهداف في الدقيقة 3.

وبعد دقيقتين فقط توغل ياو أنور وأرسل عرضية أرضية أودعها محمد إبراهيم بسهولة في الشباك مسجلا أول أهدافه الموسم الجاري مع البنك.

وللموسم السادس على التوالي يسجل محمد إبراهيم هدف واحد على الأقل في الدوري المصري.

في الدقيقة 27 شارك سمير فكري بدلا من هشام عادل في أولى تدخلات طلعت يوسف الفنية.

وبعد 6 دقائق أرسل كريم الديب عرضية رائعة أودعها عمرو جمعة برأسية في الشباك مقلصا الفارق.

وتعرض صاحب الهدف بعد دقائق للإصابة وعوضه شكري نجيب في ثاني تغييرات زعيم الثغر.

شوط أول انتهى بتقدم البنك الأهلي على ملعب المقاولون العرب.

وأدرك عبد الغني محمد برأسية هدف التعادل بعد عرضية رائعة في الدقيقة 51 لتصبح النتيجة 2-2.

لكن البنك الأهلي تقدم مجددا عن طريق ياو أنور الذي حوّل عرضية أحمد مدبولي في الشباك.

ووصل التوجولي لـ 8 مساهمات تهديفية هذا الموسم بتسجيل 5 أهداف وصناعة 3.

وأهدر إيمانويل أبيه فرصة التعادل في الدقيقة 88 بعدما مرت الكرة فوق رأسه بقليل، لتنتهي المباراة بفوز البنك.