مؤتمر فليك: مواجهة لاس بالماس تساعد في تحديد بطل الدوري.. ويجب دعم الحكام

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 20:28

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

أكد هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة أن مواجهة لاس بالماس ستساعد في تحديد بطل الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه لاس بالماس في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني السبت المقبل.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "مواجهة بنفيكا؟ ستكون مباراة صعبة، سببوا لنا الكثير من المتاعب عندما واجهناه، لا توجد مباراة سهلة، لكن الأهم الآن هو لقاء لاس بالماس".

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وأضاف "مباراة لاس بالماس ستساعد في تحديد بطل الدوري".

وتابع "كلاسيكو في نهائي أبطال أوروبا؟ علينا أولا أن نصل إلى النهائي، الطريق طويل بداية من بنفيكا".

وأكمل "لا يعجبني ما يحدث ضد الحكام، علينا الاهتمام بهم وحمايتهم وكذلك يظهر الاتحاد الإسباني دعمه لهم، من الطبيعي أن يرتكب الجميع الأخطاء".

وواصل "ما أريد قوله إن ما يحدث مع الحكام هنا لا يصدق، على الجميع التفكير في عائلات الحكام".

وأكمل "عقوبة بيلينجهام؟ ليس لدي أي شيء لأقوله لأنه ليس لاعبي".

وشدد "لدينا خطة لـ داني أولمو لمواجهة الإصابات التي يتعرض لها وتشبه بما فعلناه مع بيدري".

وأنهى حديثه قائلا: "اللاعبون في حالة بدنية رائعة، لكن علينا التفكير في المباريات القادمة أيضا وليس لاس بالماس فقط، نعمل بناء على بيانات اللاعبين، ربما نعطي الراحة للبعض بينما يلعب الآخرين".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة.

بينما يأتي لاس بالماس في المركز الـ17 برصيد 23 نقطة وهو المركز الذي يضمن له البقاء في الدوري الإسباني الموسم المقبل.

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