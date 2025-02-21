قائمة برشلونة – غياب فاتي وتواجد القوة الضاربة ضد لاس بالماس

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة قائمة فريقه المستدعاه لمباراة لاس بالماس.

ويغيب أنسو فاتي عن قائمة الفريق، ولا يعاني الإسباني من أي إصابة أو إيقاف.

بينما تم استدعاء لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وبيدري.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه لاس بالماس في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني السبت المقبل.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – دييجو كوتشين.

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو - جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – باو فيكتور – لامين يامال.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة.

بينما يأتي لاس بالماس في المركز الـ17 برصيد 23 نقطة وهو المركز الذي يضمن له البقاء في الدوري الإسباني الموسم المقبل.