كولر: هكذا تأقلمت مع القاهرة.. واللاعبون هنا يملكون ما لا يملكونه في أوروبا

تحدث مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن صعوبات تأقلمه في القاهرة في البداية، وأهم مميزات لاعبيه وطموحاته المقبلة في كأس العالم للأندية.

وقال كولر في حواره مع صحيفة تاجز أنتسايجر السويسرية: "في البداية كان الأمر صعبا لكنك تتعلم بمرور الوقت. القيادة هنا أشبه بمغامرة يومية".

وأضاف "عليك أن تبقى مركزا سواء كنت تعبر شارعا مزدحما أو تحاول الفوز بدوري الأبطال".

وعن التعامل مع صعوبات الكرة الإفريقية قال: "ما يفعله اللاعبون هنا استثنائي. إذا قارنت ذلك بأوروبا، ستجد الكثير من الشكوى هناك، أما هنا فاللاعبون يقدمون كل شيء دون تذمر".

وواصل "الحياة في القاهرة ليست مجرد تجربة مهنية بل إنسانية أيضا. عليك أن تكون منفتحا لتفهم وتتعلم الثقافة المختلفة".

وأكمل "عندما ترى الملعب ممتلئًا بـ75 ألف مشجع يهتفون باسمك، تشعر بعظمة هذا النادي".

وتابع ""يجب أن تركز على النجاح. المشجعون هنا يعشقون النادي بجنون، وعليك تلبية توقعاتهم".

وعن طموحاته المقبلة في كأس العالم للأندية قال: "لدينا الإمكانيات للنجاح. الفريق قوي والمشجعون يقفون خلفنا. كل شيء ممكن".

واختتم "في النهاية، كرة القدم هي لغة عالمية. المهم هو الشغف والعمل الجاد. وهذا ما أجده هنا في مصر".

ويتولى كولر قيادة الأهلي منذ سبتمبر 2022، وفاز بالدوري المصري مرتين والسوبر المصري 4 مرات ودوري أبطال إفريقيا مرتين.